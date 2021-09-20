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Рейтинг регионов по росту потребительского спроса

Потребительский спрос почти во всех российских регионах демонстрирует в этом году уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным. При этом лидерами рейтинга по динамике спроса стали Краснодарский край и Адыгея, а замыкают список Томская область, Ненецкий автономный округ и другие северные регионы, свидетельствует исследование, подготовленное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

По данным экспертов, после экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией коронавируса, потребительский спрос в регионах России в 2021-м достаточно быстро восстанавливается. Значительное сокращение трат населения в прошлом году было связано, с одной стороны, с падением доходов, с другой — с сокращением объема покупок и услуг в период карантина из-за введенных ограничений.

Как показывает исследование, по итогам января — июля текущего года потребительский спрос в России в среднем вырос на 12% по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. Результат 2021 года перекрыл падение 2020-го, когда началась пандемия. Таким образом, спрос вернулся на докризисный уровень, однако результат был не очень однородным в разрезе сфер потребления и регионов России.

Для составления рейтинга регионов по динамике потребительского спроса последний показатель оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и расходов на кафе и рестораны. Данные исследования свидетельствуют, что ситуация с динамикой спроса очень заметно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, в четырех субъектах Федерации в январе — июле 2021 года спрос населения вырос более чем на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, а на другом конце списка два региона показали отрицательную динамику.

Автор: Анна
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