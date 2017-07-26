«Рейтинг Рунета-2017»: названы лучшие интернет-магазины года

В Москве прошла очередная церемония вручения наград всероссийского конкурса сайтов и приложений «Рейтинг Рунета-2017».

Прием заявок длился с 1 декабря по 24 мая. Всего на конкурс в этом году было представлено 1 110 работ. Главными критериями оценки являлись дизайн, юзабилити, а также удобство совершения покупки (для интернет-магазинов). По традиции самыми востребованными номинациями оказались «Интернет-магазины» — 86 проектов, и «Потребительские товары» — 71 проект.

Первыми местами были отмечены сайты компаний: ГРАДПРОЕКТ, Группа ГАЗ, Открытие Факторинг, GetShop. TV, Металлоинвест, Мираторг, Разведывательно-водолазная команда, Евровет, Helen Gold, radioaktivefilm, Viporte, Baku City Circuit, Coalla Agency, Lenmix, Entice Energy, а также: сервис по созданию книг Ridero, сайт MOSS Boutique Hotel, проект Интенсив 20, сервис доставки еды Eat Bit, портал Сравни. ru, онлайн-сервис для работы с PDF pdf. io/ru, промо-сайт агентства Red Collar, тендерная площадка Workspace, проект Дом на Хлебном и детский город Кидспейс.

Неоднократно поднимались на сцену за своими наградами представители Vide Infra, JetStyle, Nimax, Coalla Agency, Redis, CreativePeople и Студии Олега Чулакова.

Абсолютным чемпионом этого года по количеству наград стало digital-агентство Red Collar, заслужившее десять призовых мест.

Обладателями хрустальных статуэток среди мобильных приложений стали проекты 2ГИС, Plazius, Showapp, Сбербанк Онлайн и JOB TODAY. Вторые и третьи места заняли приложения: Foodfox, EWA, FoodMap, Лабиринт. ру, Артхив, «Твой час», Банк Открытие, MegaFon. Bank. Learn Russian и МИД России.

Что касается, e-commerce проектов — первое место в номинации «Потребительские товары и торговля» жюри присудило сайту Мираторг, второе — Золото Каспия, третье — Мега. Лидером номинации «Интернет-магазины» стал сайт Helen Gold, серебро завоевал Леруа Мерлен, бронзу — Pomades.

Полный перечень победителей опубликован на портале конкурса: сайты и мобильные приложения.