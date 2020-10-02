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«Рейтинг Рунета-2020» определил лучшие интернет-магазины

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Магазины и лендинги SAAS

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета-2020». В этом году жюри оценивало 1080 проектов, поданных в 37 номинаций (27 — для сайтов и 10 — для приложений). В каждой из них были определены обладатели первого, второго и третьего места.

Лучшим интернет-магазином в этом году жюри признало сайт stoolgroup.ru, созданный агентством ONLY. Серебро за сайт bobberbottle.com ушло в The Promotion. Бронза досталась команде ONY за проект goldapple.ru.

В номинации монобрендовые магазины обладателем первого места стала команда Gocream (проект staya.dog), второго — The Promotion (bobberbottle.com), третьего — ARTW (shop.fc-zenit.ru).

Сергей Бесшабашнов, руководитель «Рейтинга Рунета»: «В этом году мы получили даже больше заявок, чем в прошлом. Это косвенно подтверждает, что digital-рынок довольно быстро оправился от кризиса, и агентства смогли получить весомое количество заказов на проекты, достойные участия в конкурсе.

Мы очень благодарны российским и зарубежным членам жюри, которые, несмотря на возросшую нагрузку, смогли уделить должное внимание каждому проекту».

Полный перечень победителей опубликован на сайте конкурса: сайты и мобильные приложения. Старт приема заявок на конкурс 2021 года запланирован на начало следующего года.

Организаторы конкурса благодарят информационных партнеров: Cossa, Shopolog, SearchEngines, Rusability, РАЭК, SEOnews, Лайкни.ру, REG.RU, MarketingPeople, Apptractor, SPECIA. Генеральный спонсор конкурса: агентство интернет-маркетинга Demis Group. Официальная тендерная площадка — WORKSPACE.

Компании и сервисы: REG.RU
Автор: Анна
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