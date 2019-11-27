Рейтинг Рунета представил ТОП-200 SEO-компаний

Рейтинг Рунета, уже 10 лет специализирующийся на проведении ежегодных рейтингов digital-агентств, опубликовал ТОП-200 SEO-компаний.

Тройка лидеров относительно прошлого года осталась неизменной. Существенный рост показали агентства: TOP10-STUDIO, Ростов-на-Дону (+68 строчек), Оптимизм™, Москва (+131), OptimPro, Москва (+44), Rocket Business, Ростов-на-Дону (+131), kite, Краснодар (+74) и другие. Впервые в ТОП-200 удалось войти 53 SEO-компаниям. Более четверти его участников (53) — из Москвы, 20 из Санкт-Петербурга, 14 из Екатеринбурга, 11 из Новосибирска, 10 из Минска, 9 из Ростова-на-Дону, 8 из Самары.

65 участников ТОП-200 представляют нижний ценовой сегмент (бюджеты преимущественно до 30 000 рублей в месяц), 77 — средний (30 000-60 000 рублей), 30 — верхний (60 000-90 000 рублей), 19 — премиум (свыше 90 000 рублей).

Десятка лучших в 2019 году:

Demis Group BDBD (Корпорация РБС) Kokoc.com Ingate TRINET.Group VIPSEO Intelsib Elit-Web Скобеев и Партнеры i-Media

Рейтинг SEO-компаний полностью.

По данным Рейтинга Рунета, услуги по поисковому продвижению декларируют не менее 8 186 компаний. Подавляющая часть из них также занимается веб-разработкой, контекстной рекламой или интернет-маркетингом, однако есть 388 агентств, которые специализируются исключительно на SEO.