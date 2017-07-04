Рейтинг Рунета представил ТОП-200 веб-студий

Рейтинг Рунета представил результаты ежегодного рейтинга веб-студий, построенного на таких метриках как: тИЦ, посещаемость (на основе данных SimilarWeb) и дата запуска проектов, их отраслевая принадлежность, географическое расположение разработчиков, занимаемые позиции в рейтинге креативности и рейтинге студий, работающих с крупнейшими заказчиками.

Для построения ТОП-200 было изучено более 113 473 сайтов, запущенных 2 349 веб-студиями России, Украины и Беларуси. В багаже каждой — не менее десяти актуальных проектов, разработанных за последние пять лет.

ТОП-10 рейтинга

Николай Апурин, генеральный директор ООО «АРТВЕЛЛ»: «Третий год подряд мы входим в ТОП-5 лучших студий Рунета. Укреплять свои позиции нам помогает наша стратегия. Мы — рыночный игрок, не концентрирующийся вокруг 2-3 государственных заказчиков, а планомерно расширяющий клиентский портфель за счет крупных корпораций. Среди наших клиентов: РЖД, Росатом, LG, WWF, Триколор, Русал, Газпром нефть, Мечел, Ростсельмаш и многие другие компании, суммарный оборот которых превышает 1 трлн долларов».