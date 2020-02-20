Рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. В этом году в рейтинге оценивались только игроки, существование которых было бы невозможно без интернета ни в каком виде. Для площадок интернет-торговли Forbes представил отдельный список.
Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем F 68 интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд). Третьи — электронная доска объявлений Avito ($3,9 млрд).
В рейтинг вошли компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, чьи продукты или услуги не могут существовать вне онлайн-среды. Учитывались игроки, созданные в России и оперирующие в основном на российском рынке. В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также компаний, преимущественно работающих в офлайне.
|#
|Компания
|Онлайн-продажи (млрд рублей)
|Интересный факт
|1
|Яндекс
|$14 640 млн
|Прошедший год был непростым для «Яндекса». Летом 2019-го в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий долю иностранных владельцев в значимых интернет-ресурсах. Капитализация компании на Московской бирже упала на $1,5 млрд.
|2
|Mail.ru Group
|$5285 млн
|В 2019 году Mail.ru Group купила 60,33% образовательной платформы Skillbox и 11,7% компании «Алгоритмика», которая занимается разработкой обучающих курсов по программированию для детей. Сумму сделки стороны не раскрывают.
|3
|Avito
|$3850 млн
|По данным сервиса «Яндекс Радар», ежемесячная аудитория сайта в 2019 году превысила 47 млн человек, то есть увеличилась по сравнению с 2018 годом более чем на 10 млн человек. В ноябре 2019 года на сайте было размещено 59 млн активных объявлений. Каждую секунду на сайте совершается примерно две сделки.
|4
|QIWI
|$1160 млн
|В конце 2019 года QIWI продала сеть из 2300 постаматов QIWI Box логистическому оператору PickPoint, оставив себе управление IT-платформой взаимодействия с терминалами. Также стало известно, что компания может полностью или частично продать Рокетбанк.
|5
|HeadHunter
|$1150 млн
|Весной 2019-го компания разместила свои акции на бирже NASDAQ — ее оценили в $675 млн. За два дня после IPO капитализация HeadHunter выросла на четверть, а теперь она превышает $1 млрд.
|6
|2GIS
|$320 млн
|2GIS — картографический сервис, выпускающий одноименные электронные справочники с картами городов. Его создал предприниматель из Новосибирска Александр Сысоев. Сервис работает более чем в 500 городах. Ежемесячно 2GIS пользуются 49 млн человек.
|7
|Rambler Group
|$305 млн
|Летом 2019-го 46,5% Rambler Group купил Сбербанк, по оценкам, за 9–11 млрд рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, инвестиции пошли на развитие холдинга, их небольшая часть — на погашение долга перед банком «Траст».
|8
|ivi
|$255 млн
|Аудитория крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, по данным самой компании, в 2019 году составляла в среднем 48,4 млн уникальных пользователей в месяц.
|9
|Eruditor Group
|$225 млн
|Eruditor Group объединяет в Рунете известный сервис Profi.ru, а также проекты Zoon.ru (Илья Мутовин) и «Руки» (Алексей Пламаделов). В 2019 году через сервисы группы осуществлено около 10 млн заказов.
|10
|Aviasales
|$180 млн
|В 2019 году к российскому и казахстанскому рынкам, на которых работал Aviasales, прибавились Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Танзания. В 2020 году компания запустила услугу «Евротуры», с помощью которой пользователи могут найти оптимальный маршрут по нескольким городам Европы.
Для подсчета стоимости крупнейших интернет-компаний использованы данные по выручке (без НДС), которые предоставили сами компании, в иных случаях приведена оценка, полученная путем опроса экспертов и участников рынка. Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 27 января 2020 года. Все прочие цифры по стоимости — экспертная оценка Forbes. Компании оценивались с точки зрения покупателя, а не продавца, поэтому предпочтение отдавалось более консервативным оценкам. Стоимость компаний рассчитана по мультипликаторам аналогов, сделкам, оценкам венчурных капиталистов.