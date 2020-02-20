Рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. В этом году в рейтинге оценивались только игроки, существование которых было бы невозможно без интернета ни в каком виде. Для площадок интернет-торговли Forbes представил отдельный список.

Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем F 68 интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд). Третьи — электронная доска объявлений Avito ($3,9 млрд).

В рейтинг вошли компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, чьи продукты или услуги не могут существовать вне онлайн-среды. Учитывались игроки, созданные в России и оперирующие в основном на российском рынке. В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также компаний, преимущественно работающих в офлайне.

# Компания Онлайн-продажи (млрд рублей) Интересный факт 1 Яндекс $14 640 млн Прошедший год был непростым для «Яндекса». Летом 2019-го в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий долю иностранных владельцев в значимых интернет-ресурсах. Капитализация компании на Московской бирже упала на $1,5 млрд. 2 Mail.ru Group $5285 млн В 2019 году Mail.ru Group купила 60,33% образовательной платформы Skillbox и 11,7% компании «Алгоритмика», которая занимается разработкой обучающих курсов по программированию для детей. Сумму сделки стороны не раскрывают. 3 Avito $3850 млн По данным сервиса «Яндекс Радар», ежемесячная аудитория сайта в 2019 году превысила 47 млн человек, то есть увеличилась по сравнению с 2018 годом более чем на 10 млн человек. В ноябре 2019 года на сайте было размещено 59 млн активных объявлений. Каждую секунду на сайте совершается примерно две сделки. 4 QIWI $1160 млн В конце 2019 года QIWI продала сеть из 2300 постаматов QIWI Box логистическому оператору PickPoint, оставив себе управление IT-платформой взаимодействия с терминалами. Также стало известно, что компания может полностью или частично продать Рокетбанк. 5 HeadHunter $1150 млн Весной 2019-го компания разместила свои акции на бирже NASDAQ — ее оценили в $675 млн. За два дня после IPO капитализация HeadHunter выросла на четверть, а теперь она превышает $1 млрд. 6 2GIS $320 млн 2GIS — картографический сервис, выпускающий одноименные электронные справочники с картами городов. Его создал предприниматель из Новосибирска Александр Сысоев. Сервис работает более чем в 500 городах. Ежемесячно 2GIS пользуются 49 млн человек. 7 Rambler Group $305 млн Летом 2019-го 46,5% Rambler Group купил Сбербанк, по оценкам, за 9–11 млрд рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, инвестиции пошли на развитие холдинга, их небольшая часть — на погашение долга перед банком «Траст». 8 ivi $255 млн Аудитория крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, по данным самой компании, в 2019 году составляла в среднем 48,4 млн уникальных пользователей в месяц. 9 Eruditor Group $225 млн Eruditor Group объединяет в Рунете известный сервис Profi.ru, а также проекты Zoon.ru (Илья Мутовин) и «Руки» (Алексей Пламаделов). В 2019 году через сервисы группы осуществлено около 10 млн заказов. 10 Aviasales $180 млн В 2019 году к российскому и казахстанскому рынкам, на которых работал Aviasales, прибавились Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Танзания. В 2020 году компания запустила услугу «Евротуры», с помощью которой пользователи могут найти оптимальный маршрут по нескольким городам Европы.

Для подсчета стоимости крупнейших интернет-компаний использованы данные по выручке (без НДС), которые предоставили сами компании, в иных случаях приведена оценка, полученная путем опроса экспертов и участников рынка. Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 27 января 2020 года. Все прочие цифры по стоимости — экспертная оценка Forbes. Компании оценивались с точки зрения покупателя, а не продавца, поэтому предпочтение отдавалось более консервативным оценкам. Стоимость компаний рассчитана по мультипликаторам аналогов, сделкам, оценкам венчурных капиталистов.