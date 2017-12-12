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Рейтинг самых дорогих покупок в Черную Пятницу 2017

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Admitad
Admitad
Рекламные и CPA сети

Проанализировав состав корзин, оформленных в период самой большой распродажи Черной Пятницы 2017, в admitad составили рейтинг самых дорогих покупок, зафиксированных партнерской сетью.

Самой дорогой покупкой оказались швейцарские часы. Пять пар Montblanc обошлись заказчику в 1 700 000 рублей. Второй крупнейшей покупкой стал корейский телевизор стоимостью 700 тысяч рублей. Третье место занимает заказ из китайского онлайн магазина на сумму свыше 600 тысяч рублей. Это была крупная партия универсальных автомобильных держателей для мобильного телефона.

Четвертой крупнейшей покупкой снова стали швейцарские часы, на этот раз модель Corum Admiral за 600 тысяч рублей. Товары из категории инструменты и садовая техника занимают пятое место — на четыре инструментальные тумбы было потрачено порядка 580 тысяч рублей.

Портативные игровые плееры, заказанные в китайском онлайн магазине на общую сумму 570 тысяч рублей, находятся на шестом месте.

Седьмую, восьмую и девятую строчки занимают оптовые заказы сковородок и тонер картриджей, а также покупка корейского телевизора. Стоимость каждой корзины составила 550 000 рублей. В спортивном сегменте было куплено четыре велосипеда на общую стоимость 540 000 рублей. Они занимают десятую позицию.

Также крупные суммы были потрачены на приобретение видеокарт, дорожных сумок и аккумуляторных батарей для мобильного телефона. Наиболее активными регионами по крупным онлайн покупкам стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Дагестан.

Компании и сервисы: Admitad, Montblanc
Автор: Анна
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