Рейтинг самых популярных модных брендов

Платформа Lyst, специализирующаяся на онлайн-поиске модных товаров, представила рейтинг самых популярных в интернете брендов в третьем квартале 2019 года. Первое место в нем занял Off-White, возглавляемый Вирджилом Абло. На втором месте оказалась Balenciaga, а на третью строчку опустился Gucci — лидер прошлого квартала.

Чаще всего в модном поисковике ищут кроссовки, а именно модель adidas Continental 80. Второй по популярности продукт этого квартала — кожаный ремень Gucci с пряжкой в виде двойной буквы G, его искали в среднем около 110 тыс. раз в месяц. Самым популярным модным товаром среди мужчин оказалась куртка Bramant бренда Moncler. Касающиеся её поисковые запросы в сентябре этого года увеличились на 92%. Сам Moncler, оказавшийся на 14-м месте, объявил об увеличении выручки на 18% во втором квартале.

80% брендов, присутствовавших в первом The Lyst Index, до сих пор остаются в рейтинге, а в каждом квартале к списку присоединяются в среднем менее двух новых брендов. Впервые за два года Gucci не получил первую или вторую строчку в рейтинге. Еще в первую десятку вошли Versace, Prada, Valentino, Fendi, Burberry, Saint Laurent и Vetements.

Все 20 лидеров списка уверенно представлены в соцсетях. В среднем у них 24,3 млн подписчиков в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Weibo вместе взятых. За прошедший квартал Nike, Gucci и Versace были самыми обсуждаемыми в социальных медиа брендами из топ-20. Nike в этом квартале стал брендом с наибольшим количеством подписчиков.

Знаменитости и инфлюенсеры остаются важным способом привлечения покупателей для многих из 20 лидирующих брендов. В этом квартале Gucci продолжил сотрудничать с Гарри Стайлзом, Fendi анонсировал коллаборацию с Ники Минаж, а упоминания Versace в соцсетях выросли на 5 822% после появления Дженнифер Лопес на показе «весна-лето 2020». Сотрудничество с другими брендами или компаниями из других индустрий тоже остается частью стратегии для многих из 20-ти брендов. Некоторые бренды из топ-20 замечены на территории индустрии гостеприимства, примерами здесь могут служить ресторан Gucci Osteria во Флоренции и купленная Prada кондитерская Marchesi 1824. У 75% брендов есть линейка ароматов или косметики, 55% предлагают одежду для детей, а 30% — товары для дома.

Lyst ежемесячно анализирует шопинг-привычки и поведение более 9 млн интернет-покупателей, которые ищут и приобретают товары 12 тыс. модных брендов. В отчет входят только бренды, которые можно купить через интернет. Поэтому в рейтингах не бывает модных домов, не представленных онлайн вовсе или представленных лишь частично.