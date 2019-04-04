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Рейтинг самых популярных в России франшиз 2018 года

РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента за 2018 год, мы определили самые популярные у покупателей франшиз торговые марки.

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров. Если этот показатель у двух разных торговых марок совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов (см. доп. информацию в таблице).

Бессменный лидер рейтинга — крупнейший поставщик софта для автоматизации бизнеса 1С. Компания занимает первую строчку вот уже четыре года подряд. По данным Роспатента, 1С стабильно заключает 650-750 договоров с франчайзи в год, расторгает при этом порядка 90. Общее число контрактов компании на конец 2018 года составило 8906. В нынешнюю десятку самых востребованных франшиз вошел один из партнеров 1С — «Первый Бит» (№ 10).

«Востребованным у инвесторов остается и формат магазинов «у дома», — комментирует Нина Семина, основатель каталога franshiza.ru. Хороший результат в этом сегменте показала «Фасоль», за год вдвое увеличившая динамику открытия новых точек и взлетевшая с 19-й строчки рейтинга на девятую. Этому способствовало повышение узнаваемости бренда и популярности формата подобных магазинов, считает Семина. «Маленькие несетевые магазины понимают, что выгоднее им работать под крылом уже зарекомендовавшей себя компании», — уточняет она.

Новички рейтинга, которые тоже развивают франшизу магазинов «у дома», — хозяйственный «Галамарт» (№ 4) и продуктовый «Хороший Выбор» (№ 19). По данным Роспатента, «Галамарт» за 2018 год заключил 120 договоров коммерческой концессии. Однако в самой компании уточняют, что новых контрактов из них лишь 75, остальные — перезаключенные с уже действующими франчайзи.

Автор: Анна
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