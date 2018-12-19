Рейтинг самых упоминаемых в СМИ ритейлеров
Специально для Shopolog.ru центр мониторинга и анализа «Смимонитор» провел исследование по представленности в медиа крупнейших российских торговых сетей.
Чаще всего в 2018 году упоминалась сеть супермаркетов «Магнит» — почти 57 тысяч публикаций в федеральных и региональных изданиях, а также на ТВ и радио. Напомним, что в феврале этого года было подписано соглашение и активно обсуждалась в СМИ покупка акций ритейлера банком ВТБ.
На втором месте с небольшим отставанием — сеть продовольственных магазинов «Пятерочка», входящая в состав X5 Retail Group. На третьем — М.Видео — более 33 тысяч публикаций, что выше чем у всех остальных представителей непродуктового ритейла.
Тройка лидеров осталась без изменений, если сравнивать с промежуточным рейтингом, который был опубликован полгода назад.
При этом сеть «Перекресток» во втором полугодии увеличила свою представленность медиа, что позволило ей занять 4 место, опередив по сравнению с прошлым рейтингом, «Дикси», «Ашан» и «Детский мир».
Также из десятки лидеров выбыла сеть магазинов электроники «Связной», на несколько десятков публикаций уступив 10 место «Леруа Мерлен».
Эксперты подчеркивают, что в расчете учитывались публикации в российских источниках. При этом при анализе использовались наиболее употребимые варианты написания, к примеру, «ИКЕА» и «IKEA»
|
№
|
Торговая сеть
|
Кол-во упоминаний в СМИ
в 2018
|
1
|
Магнит
|
56 964
|
2
|
Пятерочка
|
54 857
|
3
|
М.Видео
|
33 376
|
4
|
Перекресток
|
30 625
|
5
|
Ашан
|
28 461
|
6
|
Детский мир
|
28 121
|
7
|
ИКЕА
|
26 819
|
8
|
Дикси
|
26 266
|
9
|
Эльдорадо
|
24 347
|
10
|
Леруа Мерлен
|
22 163
Данные: центр «Смимонитор»