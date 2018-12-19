Рейтинг самых упоминаемых в СМИ ритейлеров

Специально для Shopolog.ru центр мониторинга и анализа «Смимонитор» провел исследование по представленности в медиа крупнейших российских торговых сетей.

Чаще всего в 2018 году упоминалась сеть супермаркетов «Магнит» — почти 57 тысяч публикаций в федеральных и региональных изданиях, а также на ТВ и радио. Напомним, что в феврале этого года было подписано соглашение и активно обсуждалась в СМИ покупка акций ритейлера банком ВТБ.

На втором месте с небольшим отставанием — сеть продовольственных магазинов «Пятерочка», входящая в состав X5 Retail Group. На третьем — М.Видео — более 33 тысяч публикаций, что выше чем у всех остальных представителей непродуктового ритейла.

Тройка лидеров осталась без изменений, если сравнивать с промежуточным рейтингом, который был опубликован полгода назад.

При этом сеть «Перекресток» во втором полугодии увеличила свою представленность медиа, что позволило ей занять 4 место, опередив по сравнению с прошлым рейтингом, «Дикси», «Ашан» и «Детский мир».

Также из десятки лидеров выбыла сеть магазинов электроники «Связной», на несколько десятков публикаций уступив 10 место «Леруа Мерлен».

Эксперты подчеркивают, что в расчете учитывались публикации в российских источниках. При этом при анализе использовались наиболее употребимые варианты написания, к примеру, «ИКЕА» и «IKEA»

№ Торговая сеть Кол-во упоминаний в СМИ в 2018 1 Магнит 56 964 2 Пятерочка 54 857 3 М.Видео 33 376 4 Перекресток 30 625 5 Ашан 28 461 6 Детский мир 28 121 7 ИКЕА 26 819 8 Дикси 26 266 9 Эльдорадо 24 347 10 Леруа Мерлен 22 163

Данные: центр «Смимонитор»