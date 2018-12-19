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Рейтинг самых упоминаемых в СМИ ритейлеров

Специально для Shopolog.ru центр мониторинга и анализа «Смимонитор» провел исследование по представленности в медиа крупнейших российских торговых сетей.

Чаще всего в 2018 году упоминалась сеть супермаркетов «Магнит» — почти 57 тысяч публикаций в федеральных и региональных изданиях, а также на ТВ и радио. Напомним, что в феврале этого года было подписано соглашение и активно обсуждалась в СМИ покупка акций ритейлера банком ВТБ.

На втором месте с небольшим отставанием — сеть продовольственных магазинов «Пятерочка», входящая в состав X5 Retail Group. На третьем — М.Видео — более 33 тысяч публикаций, что выше чем у всех остальных представителей непродуктового ритейла.

Тройка лидеров осталась без изменений, если сравнивать с промежуточным рейтингом, который был опубликован полгода назад.

При этом сеть «Перекресток» во втором полугодии увеличила свою представленность медиа, что позволило ей занять 4 место, опередив по сравнению с прошлым рейтингом, «Дикси», «Ашан» и «Детский мир».

Также из десятки лидеров выбыла сеть магазинов электроники «Связной», на несколько десятков публикаций уступив 10 место «Леруа Мерлен».

Эксперты подчеркивают, что в расчете учитывались публикации в российских источниках. При этом при анализе использовались наиболее употребимые варианты написания, к примеру, «ИКЕА» и «IKEA»

Торговая сеть

Кол-во упоминаний в СМИ

в 2018

1

Магнит

56 964

2

Пятерочка

54 857

3

М.Видео

33 376

4

Перекресток

30 625

5

Ашан

28 461

6

Детский мир

28 121

7

ИКЕА

26 819

8

Дикси

26 266

9

Эльдорадо

24 347

10

Леруа Мерлен

22 163

Данные: центр «Смимонитор»

Автор: Анна
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