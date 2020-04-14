Рейтинг ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России за 2019 год

Data Insight представила ежегодний рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов за 2019 год.



По сравнению с рейтингом за 2018 год, топ-100 обновился более чем на 1/5 — в списке 22 новых проекта, не входивших в аналогичный топ за прошлый год. Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 370 миллионов заказов, что на 75% превышает показатели 2018 года. Объем продаж в рублях в сумме по топ-100 вырос на 46% до 1170 млрд рублей. Половина участников топ-100 увеличили свои онлайн-продажи в 2019 году не менее чем на 20% по количеству заказов и на 24% по обороту.

Крупнейшие интернет-магазины:

1 место — wildberries.ru, оборот 210 600 млн рублей, рост 89%;

2 место — citilink.ru, оборот 90 420 млн рублей, рост 24%;

3 место — ozon.ru, оборот 80 690 млн рублей, рост 93%.

ТОП-15 интернет-магазинов России