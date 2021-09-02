Рейтинг Топ-30 самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет

Самым популярным ресурсом у детей и подростков до 18 лет стал сервис частных объявлений «Юла», говорится в исследовании Brand Analytics. Рейтинг составлен по цитированию — числу ссылок на ресурс, опубликованных пользователями соцмедиа до 18 лет в августе 2021 г.

Молодежь публикует на «Юле» свои объявления и помогает родителям с продажей как бытовой техники, так и автомобилей или недвижимости. Рост популярности платформы произошел благодаря ее интеграции с социальной сетью «ВКонтакте», в результате которой в соцсети появился сервис «Объявления». Помимо «Юлы», подростки реализуют товары через сервис частных объявлений «Авито», который находится в рейтинге на 16-м месте

На второй позиции оказался мессенджер Discord, который часто используют для общения молодые люди, увлекающиеся компьютерными играми.

Третье место занял маркетплейс AliExpress, который с 2018 г. поднялся на пять позиций. Другие сервисы продажи товаров также пользуются спросом у молодежи: Wildberries находится на 17-м месте, а Ozon на 27-м.

Исследование компании также включает список ресурсов, которые дети используют больше всего.

Наибольший процент у образовательной платформы «Думскул»: ею пользуется 97% детской аудитории. Сервис предоставляет пользователям возможность участвовать в онлайн-олимпиадах, викторинах и квестах.

Вторую позицию в этом рейтинге занимает мобильная игра Brawl Stars: 71% детей увлечены ею.

Третьим в списке стало приложение Zenly, позволяющее отслеживать геолокацию друзей. Сервисом пользуются 63,5% подростков.

В исследованиях рейтинговались все ресурсы и сервисы, кроме социальных сетей и платформы Telegram.