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Рейтинг упоминаемости торговых сетей в СМИ

Чаще всего журналисты писали про сети «Магнит» и «Пятерочка», каждая из которых набрала более 50 тысяч упоминаний в телеэфире, радио и на страницах печатных и интернет-изданий. Согласно исследованию компании «Смимонитор», в топе среди ритейлеров также оказались М.Видео, Дикси и Ашан.

Большое количество упоминаний в медиа сети «Магнит» связано с публичными выступлениями и деятельностью ее основателя Сергея Галицкого, а также с прошедшей в феврале сделке по продаже 29% акций торговой сети банку ВТБ. Последнему событию было посвящено 12 тысяч публикаций.

Сразу два бренда компании Х5 Retail Group попали в топ-10: второе место по упоминаемости в СМИ у «Пятерочки» и седьмое у «Перекрестка».

Подавляющее большинство лидеров медиарейтинга ритейлеров относятся к продуктам питания и бытовой технике. Из исключений — «Детский мир» (6 место) и ИКЕА (8 место).

Близко к десятке по упоминаемости «подошли» торговые сети «Лента», «Евросеть» и «Карусель».

Центр «Смимонитор» входит в состав мониторинговой компании «Тамисаж». С 2007 года компания проводит непрерывный, круглосуточный мониторинг ТВ и радио. В ходе исследования анализировались публикации за последний год в федеральных и региональных СМИ. Публикации в иностранных изданиях в подсчете не учитывались.

Торговая сеть

Кол-во упоминаний в СМИ

за последний год

Магнит

53 тыс

Пятерочка

51 тыс

М.Видео

35 тыс

Дикси

34 тыс

Ашан

31 тыс

Детский мир

31 тыс

Перекресток

29 тыс

ИКЕА

27 тыс

Связной

22 тыс

Эльдорадо

22 тыс
Автор: Анна
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