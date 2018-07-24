Рейтинг упоминаемости торговых сетей в СМИ

Чаще всего журналисты писали про сети «Магнит» и «Пятерочка», каждая из которых набрала более 50 тысяч упоминаний в телеэфире, радио и на страницах печатных и интернет-изданий. Согласно исследованию компании «Смимонитор», в топе среди ритейлеров также оказались М.Видео, Дикси и Ашан.

Большое количество упоминаний в медиа сети «Магнит» связано с публичными выступлениями и деятельностью ее основателя Сергея Галицкого, а также с прошедшей в феврале сделке по продаже 29% акций торговой сети банку ВТБ. Последнему событию было посвящено 12 тысяч публикаций.

Сразу два бренда компании Х5 Retail Group попали в топ-10: второе место по упоминаемости в СМИ у «Пятерочки» и седьмое у «Перекрестка».

Подавляющее большинство лидеров медиарейтинга ритейлеров относятся к продуктам питания и бытовой технике. Из исключений — «Детский мир» (6 место) и ИКЕА (8 место).

Близко к десятке по упоминаемости «подошли» торговые сети «Лента», «Евросеть» и «Карусель».

Центр «Смимонитор» входит в состав мониторинговой компании «Тамисаж». С 2007 года компания проводит непрерывный, круглосуточный мониторинг ТВ и радио. В ходе исследования анализировались публикации за последний год в федеральных и региональных СМИ. Публикации в иностранных изданиях в подсчете не учитывались.