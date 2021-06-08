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Рейтинг высокооплачиваемых вакансий на удаленке в июне

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил июньский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.

Одна из самых высоких зарплат доступна аналитику 1С — до 300 000 рублей в месяц. Среди требований к соискателю: высшее техническое или экономическое образование, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С: Предприятие, знание внутренних механизмов платформы, наличие завершенных проектов с глубокой модификацией стандартного функционала 1С. Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS. Работодатель компенсирует медицинские расходы, затраты на обучение и спортивные занятия. Соискателям на эту должность стоит учитывать, что эта вакансия предполагает разъездной характер работы.

Столько же может получать руководитель отдела интернет-маркетинга с опытом работы не менее 3 лет. От соискателя требуется наличие кейсов построения отделов интернет-маркетинга и портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией, владение копирайтингом, знание основ дизайна, понимание принципов работы контекста и таргетинга. Дополнительным преимуществом будет высшее образование в топовых технических вузах и опыт продвижения IT-сервисов. Соискателю стоит учитывать, что в компании ведется учет рабочего времени с помощью программы Time Doctor, а также быть готовым выполнить тестовое задание на этапе отбора. 

От 250 000 рублей может зарабатывать HR-директор. Кандидату на эту должность необходимо иметь высшее образование и опыт работы на аналогичной должности не менее 6 месяцев. В обязанности специалиста входит руководство HR-подразделением из 10 человек, организация приема и увольнения персонала и предоставление отчетов руководителю компании. Для успешного трудоустройства в штат соискатель должен пройти испытательный срок 1 месяц.

В СберАвто требуется Frontend-разработчик, которому готовы платить от 200 000 рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы с Typescript, Webpack и проектирования API, а также знать JavaScript, HTML, CSS, React и Redux. Дополнительным преимуществом будет широкий кругозор по технологиям и архитектурам и готовность быть ответственным за полный цикл развития продукта. Компания предоставляет все необходимое для комфортной работы в удаленном режиме.

Разработчик полного стека может получать до 180 000 рублей в месяц. Среди требований работодателя: опыт работы с JS более 3 лет, знание принципов проверки кода, навык программирования на Node.js и React. В обязанности такого специалиста будет входить написание backend и frontend, документирование архитектуры проекта, вести бэклог продукта и участвовать в планировании спринтов. Соискателю стоит учитывать, что в компании ведется учет рабочего времени с помощью программы Toggi, а также быть готовым выполнить тестовое задание на этапе отбора. Работодатель предусматривает карьерный рост и увеличение заработной платы в случае успешной работы.

До 150 000 рублей в месяц может зарабатывать специалист по контекстной рекламе. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо знать сервисы Key Collector, Яндекс Wordstat, Google AdWords Editor, уметь пользоваться системами аналитики и понимать принципы работы контекстной рекламы. Дополнительным преимуществом будет знание Photoshop и понимание UI/UX слоев сайта. Специалисту предстоит делать аудит рекламных кампаний, сопровождать рекламу и корректировать ставки, формировать регулярные отчеты, а также отвечать на вопросы клиентов. Соискателю необходимо быть готовым выполнить тестовое задание на этапе отбора.

Автор: Анна
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