Рейтинги digital-агентств по узким специализациям 2018
Рейтинговое агентство RUWARD опубликовало уникальную серию из 40 новых рейтингов digital-агентств по узким специализациям за 2018 год. Рейтинги выпущены в статусе бета-версии.
Методика их построения основана на мнении (голосовании) российского профессионального digital-сообщества о распределении лидеров в том или ином сегменте. Методика пооностью прозрачна, на сайте RUWARD открыта статистика всех голосов, поданных за все агентства.
Основная задача новой серии специализированных рейтингов — показать профильных игроков в узких сегментах рынка для упрощения выбора агентства-подрядичка клиентам, перед которыми стоит та или иная специфическая задача в digial-среде.
Полный список опубликованных специализированных рейтингов:
- 3D-моделирование для digital-проектов
- CPA-маркетинг
- CRM-маркетинг
- Customer Development и UX-проектирование
- DOOH (Digital Out-of-Home)
- Email-маркетинг
- Highload-разработка сложных digital-проектов
- Motion-дизайн и анимация для digital-проектов
- QA (quality assurance) и тестирование digital-проектов
- RTB, programmatic buying
- SmartTV-коммуникации
- Usability и UI-дизайн
- Веб-аналитика
- Видео-производство для digital-проектов
- Внедрение систем сквозной аналитики
- Заказная разработка VR/AR
- Разработка решений для IoT (интернета вещей)
- Интеграция и внедрение CRM-систем
- Контент-маркетинг
- Мобильный маркетинг (media)
- Мобильный маркетинг (performance, CPI)
- Мониторинг и анализ упоминаний в цифровой среде
- Омниканальный маркетинг в digital-среде
- Разработка баннеров и других рекламных носителей
- Разработка бренд-платформы присутствия в digital-среде
- Разработка дизайн-системы digital-проектов
- Разработка и интеграция интранет-систем
- Разработка иллюстраций для digital-проектов
- Разработка комплексной digital-стратегии компании/бренда
- Разработка креативной стратегии присутствия в digital-среде
- Разработка на блокчейн-технологиях и умных контрактах
- Разработка фирменного стиля
- Репутационный менеджмент (ORM), включая SERM
- Таргетированная реклама в социальных сетях
- Техническая поддержка веб-проектов
- Цифровая трансформация бизнеса компании
- Frontend-разработка на субподряде
- Backend-разработка на субподряде
- Дизайн/UI/UX на субподряде
- Мобильная разработка на субподряде