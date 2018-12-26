Рейтинги digital-агентств по узким специализациям 2018

Рейтинговое агентство RUWARD опубликовало уникальную серию из 40 новых рейтингов digital-агентств по узким специализациям за 2018 год. Рейтинги выпущены в статусе бета-версии.

Методика их построения основана на мнении (голосовании) российского профессионального digital-сообщества о распределении лидеров в том или ином сегменте. Методика пооностью прозрачна, на сайте RUWARD открыта статистика всех голосов, поданных за все агентства.

Основная задача новой серии специализированных рейтингов — показать профильных игроков в узких сегментах рынка для упрощения выбора агентства-подрядичка клиентам, перед которыми стоит та или иная специфическая задача в digial-среде.

Полный список опубликованных специализированных рейтингов: