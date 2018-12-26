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Рейтинги digital-агентств по узким специализациям 2018

Рейтинговое агентство RUWARD опубликовало уникальную серию из 40 новых рейтингов digital-агентств по узким специализациям за 2018 год. Рейтинги выпущены в статусе бета-версии.

Методика их построения основана на мнении (голосовании) российского профессионального digital-сообщества о распределении лидеров в том или ином сегменте. Методика пооностью прозрачна, на сайте RUWARD открыта статистика всех голосов, поданных за все агентства.

Основная задача новой серии специализированных рейтингов — показать профильных игроков в узких сегментах рынка для упрощения выбора агентства-подрядичка клиентам, перед которыми стоит та или иная специфическая задача в digial-среде.

Полный список опубликованных специализированных рейтингов:

  1. 3D-моделирование для digital-проектов
  2. CPA-маркетинг
  3. CRM-маркетинг
  4. Customer Development и UX-проектирование
  5. DOOH (Digital Out-of-Home)
  6. Email-маркетинг
  7. Highload-разработка сложных digital-проектов
  8. Motion-дизайн и анимация для digital-проектов
  9. QA (quality assurance) и тестирование digital-проектов
  10. RTB, programmatic buying
  11. SmartTV-коммуникации
  12. Usability и UI-дизайн
  13. Веб-аналитика
  14. Видео-производство для digital-проектов
  15. Внедрение систем сквозной аналитики
  16. Заказная разработка VR/AR
  17. Разработка решений для IoT (интернета вещей)
  18. Интеграция и внедрение CRM-систем
  19. Контент-маркетинг
  20. Мобильный маркетинг (media)
  21. Мобильный маркетинг (performance, CPI)
  22. Мониторинг и анализ упоминаний в цифровой среде
  23. Омниканальный маркетинг в digital-среде
  24. Разработка баннеров и других рекламных носителей
  25. Разработка бренд-платформы присутствия в digital-среде
  26. Разработка дизайн-системы digital-проектов
  27. Разработка и интеграция интранет-систем
  28. Разработка иллюстраций для digital-проектов
  29. Разработка комплексной digital-стратегии компании/бренда
  30. Разработка креативной стратегии присутствия в digital-среде
  31. Разработка на блокчейн-технологиях и умных контрактах
  32. Разработка фирменного стиля
  33. Репутационный менеджмент (ORM), включая SERM
  34. Таргетированная реклама в социальных сетях
  35. Техническая поддержка веб-проектов
  36. Цифровая трансформация бизнеса компании
  37. Frontend-разработка на субподряде
  38. Backend-разработка на субподряде
  39. Дизайн/UI/UX на субподряде
  40. Мобильная разработка на субподряде
Автор: Анна
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