Резиденты «Сколково» разрабатывают биометрическую идентификацию персонала для ритейла

Резиденты ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания timebook, занимающаяся разработкой решений класса workforce management, и один из мировых лидеров в разработке систем компьютерного зрения VisionLabs заключили стратегическое соглашение. В результате партнерства платформа по распознаванию лиц LUNA от VisionLabs дополнит флагманский продукт timebook, предназначенный для комплексного управления персоналом розничных сетей.

Ритейл-компании часто несут серьезные убытки из-за нарушений трудовой дисциплины: появления «мертвых душ», невыхода на работу или опозданий, которые никак не фиксируются и не поддаются контролю в ручном режиме. Это связано с тем, что численность персонала в торговых сетях может варьироваться от нескольких десятков до сотен тысяч человек. Это усложняет контроль за работой каждого конкретного сотрудника. Также менеджерам сетей приходится регулярно отслеживать и контролировать работу внешних исполнителей — аутсорсинговых или мерчандайзинговых фирм.

В рамках стратегического альянса компании timebook и VisionLabs будут совместно работать над совершенствованием продукта timebook workforce management, предназначенного для комплексного управления внутренним и внешним персоналом розницы. Платформа LUNA — инновационное решение VisionLabs, разработанное с применением технологий компьютерного зрения и машинного обучения для точной верификации и идентификации лиц, — станет биометрическим «ядром» одной из комплектаций системы timebook workforce management.

Автоматический учет рабочего времени сотрудников в торговых залах и складских работников при помощи биометрической идентификации персонала позволит оптимизировать HR-процессы и уменьшить затраты розничных компаний на фрод. Использование платформы LUNA, по сути, поможет клиентам timebook из сферы ритейла полностью избавиться от мошеннических действий со стороны персонала.

Уникальность платформы LUNA от VisionLabs заключается в использовании нейросетевых технологий. Умные алгоритмы позволяют платформе распознавать лицо человека за доли секунды, сравнивая его мгновенную фотографию с базой из тысяч снимков сотрудников.

Павел Конозаков, генеральный директор timebook: «При выборе партнеров мы, в первую очередь, обращали внимание на точность распознавания лиц, а также на возможность адаптации и масштабирования ИТ-решения. Платформа LUNA от VisionLabs — высокопроизводительное и гибкое решение, позволяющее настраивать инструменты распознавания под потребности каждой конкретной организации. Использование современного движка для распознавания лиц LUNA, как одного из элементов timebook workforce management, позволит нашим клиентам еще больше повысить точность верификации сотрудников».

В timebook workforce management также налажена бесшовная интеграция LUNA с базовыми модулями системы: в частности, инструментами табельного учета сотрудников и аналитическим ПО на базе искусственного интеллекта для автопланирования и составления графиков смен. Это позволяет не только подтвердить факт присутствия каждого сотрудника на рабочем месте, но и сформировать для него оптимальный график, отследить выполнение плана и количество переработок — и уже в соответствии с этим точно рассчитать размер вознаграждения. В итоге, по оценке timebook, затраты розничных сетей на ФОТ должны снижаться на 10-15%.

Илья Романов, коммерческий директор компании VisionLabs: «Timebook обладает одними из самых широких компетенций в автоматизации управления персоналом розничных компаний на российском рынке. На наш взгляд, синергия экспертизы timebook в рознице и нашего опыта в биометрической идентификации позволит создать качественное решение, которое полностью удовлетворит растущие требования розницы в части эффективной координации внутренних и внешних сотрудников и оптимизации фонда оплаты труда».