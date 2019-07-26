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Результаты 11 ключевых рейтингов digital-агентств 2019

Аналитический проект RUWARD опубликовал результаты одиннадцати ключевых для российского рынка рейтингов digital-агентств/продакшенов по различным сегментам услуг за 2019 год.

Список опубликованных рейтингов и агентств, занявших призовые места в тройках лучших:

RUWARD выпускает Единые Рейтинги седьмой год подряд, их методика формирования полностью прозрачна и позволяет проверить правильность расстановки баллов по опубликованным рейтинговым формулам.

Ежегодно Едиными Рейтингами пользуются более 10 000 российских компаний-заказчиков для выбора оптимальных подрядчиков на digital-услуги.

С 2018 году на базе RUWARD запущен первый в России Центр Сертификации digital-агентств.

Автор: Анна
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