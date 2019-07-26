Результаты 11 ключевых рейтингов digital-агентств 2019
Аналитический проект RUWARD опубликовал результаты одиннадцати ключевых для российского рынка рейтингов digital-агентств/продакшенов по различным сегментам услуг за 2019 год.
Список опубликованных рейтингов и агентств, занявших призовые места в тройках лучших:
- Золотая Cотня российского Digital (iConText Group, Nectarin, Isobar Russia)
- Рейтинг performance-агентств (iConText Group, Realweb, ArrowMedia)
- Рейтинг веб-студий (AIC+QSOFT, Agima, Notamedia)
- Рейтинг SEO-компаний (Ingate, Kokoc.com, Demis)
- Рейтинг агентств контекстной рекламы (iConText Group, Realweb, ArrowMedia)
- Рейтинг SMM-агентств (JAMI Group, Nectarin, Isobar Russia)
- Рейтинг разработчиков мобильных приложений (Redmadrobot, Touch Instinct, e-Legion & Globus)
- Рейтинг digital-интеграторов (Agima, AIC+QSOFT, ADV/web-engineering)
- Рейтинг Digital Design & Creative (Creative People, AIC+QSOFT, студия Чулакова)
- Рейтинг digital-агентств полного цикла (Isobar Russia, iConText Group, ITECH)
- Рейтинг Digital-Прорыв (Proximity, Engagency / Socialist, BlackLight Creative Communications)
RUWARD выпускает Единые Рейтинги седьмой год подряд, их методика формирования полностью прозрачна и позволяет проверить правильность расстановки баллов по опубликованным рейтинговым формулам.
Ежегодно Едиными Рейтингами пользуются более 10 000 российских компаний-заказчиков для выбора оптимальных подрядчиков на digital-услуги.
С 2018 году на базе RUWARD запущен первый в России Центр Сертификации digital-агентств.