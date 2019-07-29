Результаты Группы компаний Яндекс.Маркет в II квартале 2019 года

Группа компаний Яндекс.Маркет, совместное предприятие Яндекса и Сбербанка в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты II квартала года 2019 года.

Выручка Группы компаний Яндекс.Маркет выросла на 169% по сравнению с II кварталом 2018 года и составила 3,9 млрд рублей; существенный вклад в этот рост внес маркетплейс Беру, запущенный в бета-тестировании в мае прошлого года.

Выручка сервиса Яндекс.Маркет выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд рублей.

Аудитория сервиса для сравнения цен продолжает расти, рост во втором квартале составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале к маркетплейсу Беру подключились более 700 интернет-магазинов и производителей.

Драйвером роста Беру также является повышение эффективности логистической инфраструктуры. Во втором квартале компания заключила договоры аренды логистических комплексов в подмосковных Томилине и Софьине.

«Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы построить самую эффективную и привлекательную площадку онлайн-торговли в России, и поэтому инвестируем в привлечение клиентов, инфраструктуру и технологии, которые дают нам конкурентное преимущество на этом рынке», — прокомментировал результаты Александр Балахнин, финансовый директор Группы компаний Яндекс.Маркет.

Яндекс.Маркет

Сервис для сравнения цен продолжает показывать отличные результаты на протяжении 5 кварталов. Выручка Яндекс.Маркета во втором квартале выросла на 30% и составила 1,8 миллиарда рублей.

Аудитория Яндекс.Маркета также продолжает расти. В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 миллиона уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года.

Главной задачей Яндекс.Маркета по-прежнему остается быть полезным и эффективным сервисом как для покупателей, так и для партнеров. Яндекс.Маркет запустил обновленное приложение, чтобы дать пользователям более удобный сценарий выбора товаров и сравнения цен, который они смогут использовать в повседневной жизни. Команда сервиса также успешно работает над ростом конверсии в заказ, для этого запускает сервисы для продавцов и производителей: размещает более подробную информацию о способах оплаты и условиях самовывоза, открыла возможность размещения уцененных товаров.

Одна из важных задач команды сервиса — дать возможность прямой коммуникации между продавцами и покупателями, поэтому были запущены такие проекты, как чат с магазинами, где пользователи сервиса могут задать им любые вопросы, и ответы магазинов и производителей на вопросы пользователей о товарах. Чаты уже появились у 6 тысяч магазинов в более чем 200 городах страны, а на несколько сотен вопросов пользователей ежедневно отвечает более 100 магазинов.

Суперчек

Также в отчетный период команда Яндекс.Маркета вела работу с партнерами по подключению к сервису для офлайн-покупок Суперчек, анонсированному в марте 2019 года. За три месяца к Суперчеку присоединилось более 20 партнеров — федеральных и региональных торговых сетей. В этом же время был завершен пилотный запуск приложения для пользователей в Нижнем Новгороде.

Маркетплейс Беру

Во втором квартале маркетплейс Беру продолжил качественный рост, одновременно ускоряясь и повышая эффективность. Ежемесячная аудитория Беру достигает 9 миллионов человек. Оборот Беру продолжает уверенно превышать 1 миллиард рублей в месяц, а количество заказов с начала года удвоилось.

Доля заказов через мобильное приложение во втором квартале достигла 49%.

Маркетплейс продолжает активно работать над ассортиментом. Сейчас на маркетплейсе Беру около 230 тысяч товарных позиций без дубликатов. Самые популярные категории: электроника и бытовая техника, компьютеры и комплектующие, товары для дома, товары для детей, товары повседневного спроса и продукты питания. Несколько категорий растут опережающими темпами: продажи продуктов питания по сравнению с предыдущим кварталом (I квартал 2019) увеличились на 103%, товаров для животных — на 111%, товаров для спорта и отдыха — на 168%.

Партнеры

Команда Беру продолжает строить маркетплейс, помогая партнерам продавать свои товары на нашей площадке. Сейчас более 30% в общем обороте — это продажи партнеров.

За второй квартал к маркетплейсу подключились более 700 интернет-магазинов и производителей. В настоящий момент более 2100 магазинов продают свои товары при помощи маркетплейса Беру. В свою очередь маркетплейс продолжает совершенствовать модели взаимодействия с партнерами. Во втором квартале был запущен проект по дропшиппингу, который позволяет партнерам продавать товары на нашей платформе, более эффективно используя свой оборотный капитал. Беру уделяет большое внимание скорости и простоте подключения магазинов к платформе.

Инфраструктура

Драйвером роста Беру также является повышение эффективности логистической инфраструктуры. Во втором квартале компания заключила договоры аренды складских комплексов в подмосковных Томилине и Софьине. Введение в эксплуатацию комплексов позволит компании работать над уменьшением стоимости исполнения заказа. У Беру продолжает работать собственный логистический комплекс в Ростовской области, что позволяет быстрее доставлять заказы по всему Южному федеральному округу. Группа компаний также работает над экспериментом — собственной сетью постаматов, анонсированной в апреле 2019 года.

Интеграции

Во втором квартале продолжена работа по интеграции с экосистемами акционеров — Яндекса и Сбербанка. Запущены повторные покупки через голосового помощника Алису, а также ряд инициатив со Сбербанком — возможность входа на Беру при помощи Сбербанк ID без дополнительной регистрации, возможность оплатить покупки на Беру при помощи кредита от Сбербанка или с использованием бонусов СПАСИБО. В июне 15% всех покупок на Беру совершались с использованием СПАСИБО.