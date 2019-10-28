Результаты Группы компаний Яндекс.Маркет в III квартале 2019 года

Группа компаний Яндекс.Маркет, совместное предприятие Яндекса и Сбербанка в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты III квартала 2019 года.

выручка Группы компаний Яндекс.Маркет выросла на 143% по сравнению с III кварталом прошлого года, существенный вклад внес маркетплейс Беру, который ровно год назад вышел из бета-версии;

выручка сервиса Яндекс.Маркет выросла на 30% по сравнению с III кварталом прошлого года;

товарооборот маркетплейса Беру вышел на уровень, превышающий 2 миллиарда рублей в месяц;

Беру доставляет своим клиентам 100 тысяч товаров каждый день.

«Упорная работа руководства Группы компаний Яндекс.Маркет привела к выдающимся результатам. Сейчас мы закладываем прочную основу для того, чтобы стать ведущим игроком в сфере электронной коммерции в России. Так, с ростом товарооборота почти до 150% в III квартале Беру с каждым днем становится еще более привлекательным и для покупателей, и для магазинов. И наша цель — стать маркетплейсом номер один в стране. Конечно, я бы хотел поблагодарить 1500 сотрудников компании, которые упорно трудились для достижения этих отличных результатов», — заявил председатель совета директоров Группы компаний Яндекс.Маркет Габриэль Наури.

«Группа компаний Яндекс.Маркет продолжает значительно опережать рынок. Яндекс.Маркет смог нарастить аудиторию, расширить присутствие в новых категориях и регионах, а также создать новые полезные сценарии для пользователей. Спустя только год с момента запуска Беру стал одним из значимых игроков на рынке и вышел на товарооборот, превышающий 2 миллиарда рублей в месяц», — прокомментировал результаты генеральный директор Группы компаний Яндекс.Маркет Максим Гришаков.

«Третий квартал в сфере электронной коммерции – это традиционно подготовка к высокому сезону. Мы активно расширяли ассортимент и готовили логистическую базу, чтобы удовлетворить ожидания наших пользователей в следующем квартале. Мы продолжаем развиваться, привлекая клиентов и развивая инфраструктуру, чтобы показать высокий результат по итогам 2019 года и стать самой эффективной площадкой онлайн-торговли в России», – сказал финансовый директор Группы компаний Яндекс.Маркет Александр Балахнин.

Яндекс.Маркет

Сервис для выбора товаров продолжает показывать отличные результаты на протяжении последних кварталов. Выручка в III квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который был успешным для Яндекс.Маркета.

Дневная аудитория сервиса также продолжает расти. В среднем в III квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 миллиона уникальных пользователей, что существенно выше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, по расчётам компании, благодаря новому приложению Яндекс.Маркета более чем на 150% вырос коэффициент мобильной конверсии.

Маркетплейс Беру

В III квартале Беру продолжил качественный рост, одновременно ускоряясь и повышая эффективность. Оборот площадки вышел на уровень, превышающий 2 миллиарда рублей в месяц.

Маркетплейс продолжает активно работать над ассортиментом. К 2020 году мы планируем дойти до 1,5 миллиона товарных предложений.

Команда Беру продолжает строить маркетплейс, помогая партнерам продавать свои товары на нашей площадке. Продажи магазинов скоро достигнут 50% в общем обороте, и мы будем работать над тем, чтобы увеличивать эту долю. Сейчас около 3000 партнеров продают свои товары при помощи маркетплейса. Беру стремится к тому, чтобы малый и средний бизнес в России выбирал его в качестве партнера.

Инфраструктура Беру в отчетном квартале дополнилась сразу двумя логистическими комплексами — мы запустили собственные фулфилмент-центры в подмосковных Софьине и Томилине. Это позволяет нам существенно расширять ассортимент, управлять товарным запасом и оказывать лучший сервис нашим клиентам. Кроме того, это дает нам возможность работать над уменьшением стоимости исполнения заказа.

Продолжает работать собственный логистический комплекс Беру в Ростовской области, благодаря которому мы быстрее доставляем заказы по всему Южному федеральному округу. В III квартале мы запустили пилотный проект по доставке день-в день по Ростовской области.