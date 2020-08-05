Результаты группы компаний Яндекс.Маркета во II квартале 2020 года

Группа компаний Яндекс.Маркета, экосистема сервисов в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты II квартала 2020 года.

Ключевые финансовые показатели за II квартал 2020 года

Выручка группы компаний Яндекс.Маркета по МСФО выросла на 90% по сравнению со II кварталом 2019 года.

Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров Яндекс.Маркет выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года.

Товарооборот маркетплейса Беру вырос в три с половиной раза по сравнению со II кварталом прошлого года.

«Во время пандемии коронавируса наш бизнес оказался особенно востребованным — онлайн-торговля помогала решать повседневные задачи россиян не выходя из дома. Многие из них стали делать покупки в интернете регулярно, а кто-то сделал свой самый первый онлайн-заказ. В это время мы старались помочь нашим пользователям, покупателям и партнёрам: следили за ценами на самые востребованные товары, поддерживали продвижение магазинов на Маркете, быстро подключали их к Беру. Сейчас жизнь постепенно возвращается в привычное русло, и мы наблюдаем, что у россиян сохранилась привычка покупать онлайн, которая только укрепилась во время пандемии. Надеемся, что россияне станут больше заказывать в интернете, а партнёры продолжат сотрудничать с нашими сервисами», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркета.

«Во II квартале 2020 года сервисы группы компаний достигли выдающихся результатов — год к году общий оценочный оборот сервиса Яндекс.Маркет вырос на 41%, а товарооборот Беру — в три с половиной раза. Выручка всей группы компаний выросла на 90% по сравнению с предыдущим годом — на нас, конечно, повлияла ситуация, когда почти всё население страны покупало необходимые товары в интернете, что в очередной раз подтвердило актуальность наших сервисов, но наш быстрый рост также связан с эффективной работой команды по расширению ассортимента, улучшению качества сервиса и доставки», — сказал Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний Яндекс.Маркета.

Во II квартале Яндекс и Сбербанк договорились о реорганизации совместных предприятий, включая изменение акционерной структуры Яндекс.Маркета. Сделка была закрыта 23 июля, в результате чего Яндекс выкупил долю Сбербанка в Яндекс.Маркете и консолидировал 100% бизнеса. Теперь группа компаний намерена усилить интеграцию с другими сервисами экосистемы Яндекса: например, водители, подключённые к платформе Яндекс.Такси, и курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой и Лавкой, смогут доставлять заказы Беру на «последней миле», а интеграция Маркета с Поиском и Дзеном даст возможность предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. Всё это также позволит уменьшить расходы на логистику и привлечение покупателей.

Обзор ключевых показателей за II квартал 2020 года по сервисам

Яндекс.Маркет

Сервис для выбора товаров продолжает показывать отличные результаты на протяжении последних кварталов. Выручка Яндекс.Маркета во II квартале выросла на 33% по сравнению со II кварталом прошлого года. Общий оценочный оборот площадки за II квартал составил более 62 млрд рублей (на 41% выше показателя II квартала прошлого года).

Дневная аудитория Яндекс.Маркета также продолжает расти — во II квартале она достигала почти 4,5 миллиона уникальных пользователей, что на полмиллиона больше, чем в I квартале этого года.

Во II квартале 2020 года на сервисе появились различные нововведения: изменилась система расчёта рейтинга магазинов, а экологичные товары при поддержке FSC России (Лесного попечительского совета) и Экологического союза получили специальные бейджи. Кроме того, сервис серьёзно подошёл к обновлению категории «Красота»: внёс изменения в интерфейс, проработал 94 категории в департаменте, привлёк популярные магазины и ключевой ассортимент товаров и дополнил Журнал Маркета полезным контентом — после этих нововведений магазины отметили увеличение конверсии в заказ.

Продолжает развиваться и мобильное приложение Яндекс.Маркета: во II квартале в нём появился новый формат взаимодействия между пользователями — контентная лента, которая показывает полезную для выбора товаров информацию, в том числе ответы магазинов и производителей на вопросы.

Главная задача Яндекс.Маркета остаётся прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным сервисом как для покупателей, так и для партнёров.

Маркетплейс Беру

Во II квартале 2020 года маркетплейс Беру продолжил работать над качеством предоставляемого сервиса и расширением ассортимента на фоне значительного роста числа заказов. Так, товарооборот вырос в 3,5 раза по сравнению со II кварталом прошлого года, а месячный оборот площадки составляет около 4 миллиардов рублей. Сейчас Беру доставляет в 5 раз больше посылок, чем во II квартале 2019 года, а ежедневная аудитория маркетплейса превышает 1 миллион человек.

Маркетплейс продолжает расширять ассортимент: сейчас на площадке представлено более 1 миллиона товарных позиций, а к концу года этот показатель должен превысить 2 миллиона. Самыми популярными категориями во II квартале стали «Товары для дома», «Товары для красоты» и «Детские товары». По сравнению с I кварталом 2020 года, наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Дача, сад и огород» (количество заказов увеличилось на 470%), «Досуг и развлечения» (на 167%) и «Товары для здоровья» (на 89%). По сравнению со II кварталом прошлого года, наибольший рост показала категория «Досуг и развлечения» (рост числа заказов на 2027%), «Авто» (1736%) и «Одежда, обувь и аксессуары» (791%). Таких результатов удалось добиться благодаря привлечению партнёров и наполнению категорий товарными предложениями, однако на спрос также повлиял и режим самоизоляции. Также во II квартале 2020 года на Беру появилась категория «Мебель», в которой размещаются уже более 200 партнёров и более 100 тысяч разновидностей товаров.

Выросла и доля покупателей из регионов. Лидерами по динамике роста числа заказов год к году стали Санкт-Петербург, Рязанская область (оба региона — в 4,4 раза), Брянская, Воронежская и Орловская области (все — в 4,3 раза). По сравнению со II кварталом 2019 года количество заказов клиентов из населённых пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек увеличилось больше чем в три раза.

Сейчас около 6000 партнёров продают свои товары на Беру, а доля их продаж в общем обороте маркетплейса во II квартале 2020 года в среднем составила 56%. За II квартал на подключение к маркетплейсу поступило и находится в процессе обработки более 7000 тысяч заявок, из них более 3300 партнёров подали заявки на подключение по модели «витрина+доставка», что позволит им работать со своего склада.

Кроме того, Беру внедрил новую логистическую услугу — магистральную доставку, благодаря которой маркетплейс поможет доставить товар с транзитного склада в Ростовской области в свои московские логистические комплексы.

В конце 2019 года компания объявила о создании собственной платформы для доставки. Во II квартале 2020-го логистическая платформа покрыла 100% территории Москвы (ежедневно развозит более 50% от всего числа столичных заказов), запустилась в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, что существенно улучшило качество доставки.

Кроме того, в апреле Удмуртия и группа компаний Яндекс.Маркета подписали соглашение, согласно которому в Ижевске появится первый собственный контактный центр на 450 рабочих мест. Его сотрудники будут отвечать на вопросы клиентов Беру и Яндекс.Маркета, а также B2B-партнёров группы компаний по размещению на площадках и работе с ними.

Яндекс.Маркет Аналитика

Сервис для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика в феврале вышел в открытое бета-тестирование, и сейчас он показывает картину российского рынка онлайн-торговли в 780 категориях, самые сильные из которых «Бытовая техника и электроника», «Сантехника», «Корма для животных», «Товары для дома и сада», «Спорт».

С магазинами сервис работает по бартеру: партнёр делится данными о заказах своих клиентов и получает отчёты о состоянии всей категории. Производители получают аналитику рынка на коммерческой основе. Кроме того, в апреле Яндекс.Маркет Аналитика снизила для партнёров порог доступа к данным, а также открыла новые отчёты для небольших магазинов начального уровня. Сейчас к сервису подключились уже более 1000 магазинов, среди которых как крупные федеральные сети, так и небольшие локальные игроки.

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции

Режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, показал востребованность сервисов электронной коммерции и ускорил развитие рынка онлайн-торговли.

Группа компаний Яндекс.Маркета весной помогала как потребителям, так и партнёрам сервисов. Так, сервис Яндекс.Маркет боролся с недобросовестным поведением на рынке: ужесточил контроль за ситуацией и стал особо тщательно следить за ценами и ассортиментом в определённых категориях товаров. Кроме того, сервис выдавал бонусы за продвижение на площадке продавцам продуктов питания и товаров для здоровья, магазинам, которые потратили на Маркете в марте 2020 года меньше 150 тысяч рублей, а также тем продавцам, которые начали получать клики только в марте или апреле 2020 года. За время действия программы Маркет начислил бонусов малому и среднему бизнесу на 44 миллиона рублей.