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Результаты и отчётность Alibaba Group за третий квартал 2016 года

Выручка Alibaba Group Holding Ltd в третьем квартале 2016 года выросла на 54%, составив 53, 258 млрд юаней ($7,76 млрд), тем самым превзойдя  ожидания аналитиков. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания также сообщила, что повысит прогноз по росту выручки в 2017 году с 48% до 54%.  Чистая прибыль группы составила 17,157 млрд  юаней ($2, 471), доход от операций — 20,664 млрд юаней ($2,976 млрд), а скорректированный показатель EBITDA — 27,021 млрд  ($3,892 млрд). При этом доход от электронной коммерции Alibaba составил 87% от общего дохода за три месяца по сравнению с 92% за тот же период годом ранее.

Как отмечает Reuters, росту показателей способствовали более высокие объемы продаж во время мероприятия Single's Day и рост объема продаж облачных продуктов.  Агентство отмечает, что Alibaba ищет новые источники дохода на рынках баз данных, облачных проектов, искусственного интеллекта и логистических проектов на фоне того, как рынок электронной коммерции Китая начинает показывать признаки насыщения.

Результаты и отчётность Alibaba Group (BABA) Q3 2016

Автор: Анна
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