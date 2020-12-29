Результаты исследования "IAB Russia Digital Advertisers Barometer - 2020"

Компания Data Insight провела специально для IAB Russia седьмое исследование «IAB Russia Digital Advertisers Barometer — 2020». Исследование традиционно представляет мнение рекламодателей о рынке интерактивной рекламы: долю digital в рекламных бюджетах, его динамике, драйверах роста, популярных инструментах и форматах. Также в исследовании было рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на рынок российской интерактивной рекламы.

Основные результаты

Влияние пандемии COVID-19. Несмотря на пандемию бюджеты рекламодателей продолжают осторожно, но расти. В первой половине 2020 г. бюджеты по отношению к аналогичному периоду 2019 г. выросли у 57% опрошенных компаний. Во второй половине 2020 г. планируется рост бюджетов к аналогичному периоду 2019 г. у 50% компаний. 35% респондентов назвали пандемию Covid-19 основным драйвером роста бюджетов на интерактивную рекламу. Также по оценкам респондентов средняя доля интерактивной рекламы в 2020 г. составит 43%.

Бюджеты 2019 г. выросли по отношению к 2018 г. 77% опрошенных компаний отметили, что их бюджеты на интерактивную рекламу возросли, у 28% компаний рост составил более 20%. Средняя доля интерактивной рекламы по оценкам респондентов составила 37%.

Интерактивная реклама перестала восприниматься рекламодателями как исключительно направленная на рост конверсий и продаж. В предыдущие волны исследования одним из основных ограничений, которые есть у интерактивной рекламы, являлась ее неспособность решать брендинговые и охватные задачи. В исследовании этого года впервые респонденты подчеркнули роль интерактивной рекламы в продвижении знания бренда и формировании лояльной аудитории.

На эксперименты в сфере digital компании тратят около 20% своего бюджета. Наибольший интерес у респондентов вызывает нативная реклама (с ней планируют экспериментировать в 2020 г. 39% опрошенных сотрудников компаний), использование оффлайн аудиторий и оценка влияния интерактивной рекламы на продажи с помощью исследовательских компаний (по 35% опрошенных для каждого пункта).

Какой-либо тип видеорекламы (instream, outstream, mobile video) используют 47% всех опрошенных компаний. Наиболее популярным форматом является instream video (его используют 40% опрошенных для брендинга и 24 для performance задач), следующий по популярности — mobile video (37% и 29% соответственно), outstream используют 32% компаний для брендинга и 21% для решения performance задач.

Методика:

Как и в предыдущие годы исследование IAB Russia Digital Advertisers Barometer — 2020 основано на опросе рекламодателей. Заполнение анкет осуществлялось в онлайне через сервис SurveyGizmo. Анкета состояла из 31 открытых и закрытых вопроса. В опросе приняли участие сотрудники крупных компаний — рекламодателей, которые в своих компаниях отвечают или влияют на распределение рекламных бюджетов. Поиск и привлечение респондентов проводились ассоциацией IAB Russia.



Сбор анкет проводился в период с апреля по август 2020 года. После исключения незаконченных анкет, анкет-дублей (повторных ответов от ранее опрошенных рекламодателей) и анкет с низкой степенью достоверности (противоречивые ответы, невозможность верификации личности респондента и др.) был сформирован массив из 62 анкет. На основе агрегированных данных этого массива был подготовлен этот отчет.