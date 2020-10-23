Результаты исследования «Любимые бренды россиян 2020»

Бренды Samsung, Adidas, Nike и Apple сохранили в 2020 году свои позиции на верхних строчках рейтинга Ton-20 проекта «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence (OMI). Полные результаты и описание проекта можно видеть на сайте top20brands.ru.

Китайский технологический бренд Xiaomi продолжает поступательное движение вверх, которое началось два года назад. Впервые оказавшись в 2018 году в ТОП-20 на одиннадцатом месте, в 2020 году он уже на седьмой строчке. Другой китайский бренд Huawei может повторить историю Xiaomi. В 2020 году он впервые вошел в ТОП-20 и сразу занял тринадцатую строчку.

Другие дебютанты Топ-20 — бренды Pepsi и Levi’s заняли 17 и 20 места соответственно. Существенно улучшили свои результаты бренды McDonald's и H&M, каждый из которых поднялся на пять пунктов.

«Наши исследования, проводимые ежегодно вот уже 13 лет, показывают, что такой комплексный показатель как „любовь потребителей к бренду“, чрезвычайно устойчив. Законодательные ограничения, весьма осложнившие работу компаний во многих категориях, не привели к революционным изменениям рейтингов, — говорит Александр Шашкин, генеральный директор компании Online Market Intelligence. — Как показала практика, умелая работа маркетологов даже в трудной обстановке позволяет сохранить эмоциональную связь с потребителями. Хороший пример — существенный рост позиций McDonalds и H&M в условиях ограничений и даже прекращения на несколько недель деятельности магазинов и ресторанов».

Помимо общего внекатегориального рейтинга Топ-20 исследователи составили отраслевые рейтинги Топ-10 в каждой из 66 категорий. Сравнение с данными предыдущих лет показывает, что изменений в 2020 году меньше, чем в 2019. Так, в этом году лидеры отраслевых рейтингов сменились в семи категориях, в то время как годом ранее — в десяти. Как видно из приведенной ниже таблицы, все новые лидеры своих категорий «новыми» могут быть названы весьма условно, ведь они и ранее занимали высокие места в отраслевых рейтингах.

Категории, в которых сменился лидер в 2020 г.

Категория Лидер в 2020 г. Место того же бренда в 2019 г. Сухие завтраки Nesquik 2 Парфюмерия и косметика Chanel 3 Бытовая химия Fairy 3 Одежда Zara 2 Обувь Nike 2 Продуктовые магазины Лента 2 Ювелирные изделия Соколов 2

Источник: Online Market Intelligence (OMI)

Конечно, происходящие в категориях изменения, выражаются не только в смене лидера.

В 2020 году сердца россиян стали завоевывать новые необычные продукты. Как пример можно привести бренд электронных сигарет IQOS. Этот продукт впервые появился на российском рынке в 2015 году, а в 2020 году впервые оказался в ТОП-10 категории «Сигареты».

Появление многих брендов в ТОП-20 часто совпадает с успехами в категориях. Так бренд Puma в 2020 году не только удержал одиннадцатую строчку, но и впервые занял третье место в категории «Спортивные товары» и шестое в категории «Обувь». Также он дебютировал в 2020 году в категории «Одежда». Пока на десятой строчке, но в будущем все возможно.

Пандемия и последовавший локдаун стали важнейшей частью повестки 2020 года. Это внесло свои коррективы по отношению к брендам, ведь происходящие события по-разному влияли на бизнес в разных категориях.

Ограничения весьма болезненно затронули авиаперевозчиков. Переориентация на внутренний туризм серьезно повлияла на отношение потребителей, организация полетов с учетом новых требований стала вызовом для компаний. И некоторые справились. В 2020 году в категории «Авиакомпании» впервые третью строчку занял бренд «Победа». Он вытеснил с этой строчки бренд немецкого авиаперевозчика Lufthansa, занимавший эту строчку с 2015 года. Существенно сократился и разрыв между бессменным победителем «Аэрофлот» и следующим за ним брендом S7.

В актуальнейшей в современных условиях категории «Аптеки» серьезное значение стало иметь наличие у фармкомпании услуги доставки. Понятно, что в этих условиях в лучшем положении оказались компании, специализирующиеся на онлайн-продажах фармацевтических товаров. И некоторые из них смогли этим воспользоваться. Так, впервые третью строчку занял бренд «Аптека.ру» при том, что в отраслевом рейтинге Топ-10 этот бренд впервые оказался лишь два года назад. Отметим также и сокращающуюся разницу в показателях между занимающим первое место с 2015 года брендом «Озерки» и преследующим его «Аптеки Столички».

Закрытие границ сыграло определенную роль по отношению людей к электронной торговле. В категории «Интернет-магазины» существенно снизились показатели AliExpress. Несмотря на то, что бренд сохранил за собой вторую строчку, его отставание от лидера — бренда Ozon.ru — стало более ощутимым.

Организация доставки может оказать влияние на отношение не только к аптеке. В категории «Сервисы доставки готовой еды и продуктов питания», которая появилась в проекте в 2020 году, первые четыре места заняли агрегаторы — бренды Delivery Club, Яндекс.Еда, Самокат и Сбер.Маркет, а вот дальше уже встречаются бренды магазинов и ресторанов. На пятом месте «Перекресток», на шестом — Додо-пицца. Некоторые из брендов этой категории вошли в Топ-10 своих «основных категорий», как например, бренды ресторанов KFC и Тануки, занявшие второе и восьмое места соответственно в категории «Кафе и рестораны».

В 2020 году в исследовании появились четыре новые категории: «Сервисы доставки готовой еды и продуктов питания», «Мобильные игры», «Фитнес-клубы» и «Видеоблогеры и Youtube каналы». В последней первое место со значительным отрывом занял канал Юрия Дудя «вДудь».

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны методом онлайн-опроса опрашивают 1500 человек. Выборка квотная стратифицированная, респондентов выбирают случайным образом из access панели OMI из числа людей в возрасте 18 — 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек.