Результаты исследования продаж подарков к 23 февраля

Оператор фискальных данных OFD.ru провел аналитическое исследование по продажам популярных подарков ко Дню защитника Отечества. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к OFD.ru. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков.

Чаще всего мужчинам к 23 февраля прекрасная половина человечества дарит рубашки, галстуки, средства для бритья, носки и трусы. Продажи указанных товаров начинают расти с начала февраля, а к празднику увеличиваются в 2 раза. Так, за период с 1 по 22 февраля продано более 64 тысяч рубашек на общую сумму 61 млн рублей, что в 1,5 раза превышает средние ежемесячные продажи в год.

Средняя стоимость рубашки составляет 977 рублей. Лидерами по продажам рубашек к празднику являются Москва (9 656 шт.), Санкт-Петербург (7 493 шт.), Московская область (6 099 шт.), Омская область (2 427 шт.), Татарстан (2 357 шт.), Самарская область (1 857 шт.), Краснодарский край (1 653 шт.), Ростовская область (1 385 шт.), Челябинская область (1 211 шт.) и Ивановская область (1205 шт.). Средний чек за рубашки растёт чётко с запада на восток. По мнению аналитиков OFD.ru, причина данной ситуации в том, что количество офисных сотрудников уменьшается пропорционально. Массовых продаж в восточных и северных регионах нет, торговать с низкой маржой становится невыгодно. Наибольший средний чек на рубашки зафиксирован в Камчатском крае (3 369 руб.), Еврейской автономной области (2 049 руб.), Республике Коми (1 727 руб.), Ямало-Ненецком (1 661 руб.) и Ненецком автономных округах (1598 руб.).

Классический мужской аксессуар также пользуется популярностью к празднику, в феврале продажи галстуков вырастают в 1,3 раза. Всего продано более 11 тысяч галстуков, средний чек составил 329 рублей. В ТОП-10 регионов по продажам вошли Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Московская, Иркутская, Омская и Амурская области, Красноярский и Приморский края, а также Татарстан. Всего на них приходится 75% продаж.

Традиционным подарком на 23 февраля считаются носки и трусы. И не зря — в преддверии Дня защитника Отечества женщины приобрели в подарок 57,5 тысяч трусов и 288 тысяч пар носков на общую сумму более 27 млн рублей. Данный показатель практически в три раза превышает средние продажи носков и трусов в год. Средний чек за покупку носков составил 58 рублей, а в Ленинградской области их цена выше почти в 6 раз — 300 руб., в Магаданской области носки стоят в среднем 267 руб., в Рязанской области средний чек составил 236 руб., в Ивановской — 191 руб., в Курганской области —172 руб.

Средний чек при покупке трусов — 182 рубля, причём самые дорогие трусы будут подарены в Дагестане (887 руб.), Ленинградской области (786 руб.), Рязанской области (628 руб.), Ставропольском крае (611 руб.) и Свердловской области (585 руб.). Больше всего трусов и носков перед мужским праздником было куплено в Красноярском крае (35 751 шт.), Татарстане (29 981 шт.), Омской области (22 609 шт.) и Москве (15 777 тыс.). Не отстаёт от столицы Московская область (15 538 шт.), Башкортостан (14 609 шт.) и Санкт-Петербург (10 567 шт.) Десятку лидеров по продажам трусов и носков к 23 февраля замыкает Ульяновская область (10 433 шт.), Иркутская (7 089 шт.) и Новосибирская область (6 253 шт.). Наглядно видно, что регионы предпочитают простые и функциональные подарки, тогда как жители Москвы и Санкт-Петербурга дарят более дорогие подарки.

На средства для бритья в качестве подарка женщины потратили более 43 млн рублей. К 23 февраля было продано 211 тысяч бритв, гелей и пен для бритья — в 2,6 раз больше чем в среднем за год. В среднем цена такого подарка составила 206 рублей. Исходя из соотношения населения и количества продаж средств для бритья можно с уверенностью утверждать, что в Москве и Санкт-Петербурге сохраняется тренд на бороду и эта мода не идет на убыль.

Самые дорогие средства для бритья будут подарены на Сахалине (704 руб.), в Республике Адыгея (664 руб.), на Камчатке (547 руб.), Алтае (477 руб.) и Магадане (397 руб.). Лидерами по количеству проданных средств для мужской гигиены стали: Красноярский край (40 341 шт.), Москва (13 075 шт.) и Санкт-Петербург (12 629 шт.). Чуть меньше гелей и пен для бритья будет подарено в Татарстане (12 371 шт.), Башкортостане (10 586 шт.), Хакасии (5 608 шт.), Калининградской и Иркутской областях (5 260 шт. и 4 834 шт.). Замыкают десятку лидеров Брянская (3 783 шт.) и Московская (3 756 шт.) области.