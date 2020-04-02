Результаты круглого стола "Какую помощь можно получить от государства и что для этого надо сделать"

Data Insight при поддержке PimPay и Gett Delivery, а также при информационной поддержке «Коммерсанта» провела круглый стол на тему «Какую помощь можно получить от государства и что для этого надо сделать». В это материале основные итоги и тезисы участников.



Участники круглого стола:

Артем Соколов , Президент Ассоциации компаний Интернет-торговли

, Президент Ассоциации компаний Интернет-торговли Алексей Федоров , Председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ, Совладелец и управляющий партнёр группы компаний «220 Вольт»

, Председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ, Совладелец и управляющий партнёр группы компаний «220 Вольт» Татьяна Бакальчук , Основатель компании Wildberries

, Основатель компании Wildberries Иван Глазачев, генеральный директор сервиса Яндекс.Деньги

Основные итоги

Соколов Артем, Президент Ассоциации компаний Интернет-торговли

В настоящий момент, согласно официальным документам, вся интернет-торговля может работать. Но у региональных властей есть дополнительные полномочия, при помощи которых они могут как-то ограничивать или прояснять детали работы, из-за чего возникает много противоречий на местах.

Больше двух тысяч ПВЗ были закрыты в начале выходных, потому что более активные регионы посчитали что дистанционную торговлю нужно гасить.

Если говорить про то, что будет дальше: сейчас обстановка меняется каждый час. Правительство руководствуется интересами жизни и здоровья граждан, медицинскими показателями.

На странице АКИТ в Фейсбуке мы выкладываем актуальную информацию о том, что происходит. К тому же для членов ассоциации мы каждый день делаем сводку.

Бакальчук Татьяна, Основатель компании Wildberries

Сейчас мы стали получать информацию о том, что многие регионы готовятся к закрытию, не все регионы готовы поддерживать интернет-торговлю сейчас, не у всех есть понимание, что сейчас — это драйвер движения экономики. Поэтому на заседании по МСП я подняла этот вопрос от лица всей отрасли. Нам пообещали сделать дополнительное разъяснение и разослать всем региональным властям о том, что интернет-торговля входит в список отраслей, которые могут работать в обычном режиме.

Мы как интернет-область готовы помочь другим областям, которые из-за коронавируса попали в плохое положение. Мы готовы помочь им перейти в онлайн, если их там нет, можем рассказать, как стать самозанятыми, предлагаем свою экспертизу «как можно запустить свои проекты или присоединиться к имеющимся игрокам. Мне кажется, что министерство Промышленности и торговли очень активно прислушивается к нам, они тоже запустили идею, что онлайн должен помочь офлайну.

Нам нужно выработать единые стандарты, чтобы мы гарантировали всем, что мы будем работать вот так: у нас будут безопасные ПВЗ, наши курьеры будут в масках, мы обеспечим бесконтактную доставку и так далее. Тогда нам будет легче договариваться на местах.

Федоров Алексей, Председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ, Совладелец и управляющий партнёр группы компаний «220 Вольт»

После получение уведомления о приостановлении деятельности, какой нормальный владелец ПВЗ, а большинство из них — это мелкие предприниматели, продолжит работу? Сейчас мы разослали всем письмо в связи с ситуацией с уведомлением «Коллеги, давайте мы хоть на что-то будем опираться».

У нас в «220 вольт» 30% действующих поставщиков уже закрыли склады. Если карантин продлится месяц или больше, то граждане не получатся никаких товаров. Вымрут все мелкие Интернет-магазины, у которых все товары хранятся на складах поставщиков.

Сейчас вся актуальная информация есть в Фейсбуке: там есть все или почти все игроки рынка. Другое дело, что информация меняется буквально каждый час.

Давайте выработаем единое федеральное правило, как осуществлять электронную торговлю. Магазины вынуждены закупаться спичками и свечами, чтобы оставаться на рынке. Так быть не должно.

Иван Глазачев, генеральный директор сервиса Яндекс.Деньги

В ecommerce всем тяжело. Общий объем, и объем сделок, и объем транзакций, падает. Есть игроки, которые находятся в сложных условиях из-за роста доставки. Но в целом мы видим сокращение объема международных маркетплейсов, сокращение объема предприятий ритейла, сокращается индустрия тревел, которая всегда была драйвером еКоммерса.

На период форс-мажорных времен безусловно то или иной регулирование должно быть. Некоторые маркетплейсы регулируют цены на необходимые препараты, например, маски. Вопрос лишь в том, как оно вводится и продлится ли оно.

О снижении ставок на прием платежей

Иван Глазачев, генеральный директор сервиса Яндекс.Деньги

Согласно указу ЦБ данная мера [о снижении ставки на прием онлайн-платежей до 1%] должна быть применена с 15 апреля. То есть на вопрос «Почему ничего не введено», ответ: «Потому что это требует определенной подготовки». Нельзя по щелчку пальцев ввести пониженную ставку, потому что она зависит от нескольких компонентов. Первый компонент — комиссии МПС, которые уплачиваются в валюте и сейчас достаточно сильно выросли вместе с курсом, причем на ряде чеков это может составлять до 0,3%. Потом идет интерчендж. Сейчас снижение ставок происходит за счет того, что платежные системы в ближайшее время должны согласовать и понизить интерчендж по тем индустриям, которые были затронуты в том пресс-релизе и последующих постановлениях. Третья часть — это платежных шлюзов и банков эквайеров, либо других посредников, которые формируют конечную цену для ритейлеров. Если бы делать регулирование, то справедливо было бы регулировать все 3 компонента, но решили регулировать только один.

О торговле алкоголем и рецептурными лекарствами

Бакальчук Татьяна, Основатель компании Wildberries

Как только разрешат торговать алкоголем, мы будем готовы подключить ассортимент. Как только мы получим подтверждение законодательное, что можно торговать алкоголем, как только мы сделаем лицензии, мы начнем продавать. У нас уже есть договоренность с Краснодарским краем.

О торговле алкоголем и рецептурными лекарствами

Соколов Артем, Президент Ассоциации компаний Интернет-торговли

Право продавать будет иметь только компании имеющие фармацевтическую лицензию, оптовую или производственную. Лицензировать можно любую компанию, достаточно выполнить ряд стандартов. Весь учет по продаже и перемещению лекарств будет вестись в специальной информационной системе — системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Продавать можно будет как безрецептурные, так и рецептурные препараты. Рецептурные препараты — повышенная ответственность продавца. Тут важно обеспечить необходимую цепочку от и до, включая консультацию. Совершенно точно будет фабричная упаковка, ФИО продавца, который собрал заказ. Розницу к этой теме подключат чуть позже, после того как опробуют дистанционную продажу на малой выборке, через полгода.

О ситуации на рынке труда, занятости сотрудников

Бакальчук Татьяна, Основатель компании Wildberries

Не только мы столкнулись с ситуацией, что не хватает персонала. У меня возникла идея сделать бесплатный шэринг персоналом: у нас уже даже есть специальная страница, где можно оставить заявку на персонал или на работу. На сайт мы выкладываем иконки партнеров, которые присоединяются, сейчас в основном только те, кто являются «донорами» персонала, есть несколько запросов от крупных сетей, которые готовы принять персонал. Мы уже взяли людей у «Теремка», «Твое».