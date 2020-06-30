Результаты опроса малого и среднего бизнеса: приоритетные digital каналы для продвижения товаров и услуг в кризис

Площадка для проведения digital-тендеров Workspace недавно провела очередной опрос среди представителей малого и среднего бизнеса, обращающегося к digital-подрядчикам за услугами. Цель исследования — выявление приоритетных каналов продвижения и изменений бюджетов на digital в кризис.

В мае-июне 2020 года тендерная площадка Workspace проводила опрос среди заказчиков услуг фрилансеров и digital-агентств. Вопросы анкеты касались изменений бюджетов и подходов к продвижению малого и среднего бизнеса в кризис.

Опрос показал, что 30% респондентов не испытывают необходимости сокращать бюджеты на digital. Наиболее приоритетным направлением в кризис они выбрали контекстную рекламу — 40%, вторым по важности — SEO, третьим — веб-разработку.

Опрос также показал, что к выбору подрядчиков бизнес стал относиться более ответственно и рационально. Если ранее главным способом были отзывы знакомых, то сейчас главное для заказчиков — наличие подробных кейсов по той тематике и типу услуг, которая им нужна в данный момент.

Вопреки ожиданиям организаторов, в качестве антикризисных предложений от digital-подрядчиков, лишь 67% ждут снижения цен (а не 90-100%). Почти 40% нуждаются в бесплатных консультациях относительно эффективности каналов продвижения и оптимизации собственных бюджетов. Желание получить отсрочки по оплате более свойственно микро-бизнесу (со штатом менее 5-10 человек). Быстрый запуск MVP важен для более крупных компаний (со штатом 100 человек и более), вынужденных экстренно автоматизировать и переносить свои бизнес-процессы в онлайн.

Интересно, что, несмотря на необходимость большинства респондентов урезать бюджеты, оставляя только расходы, непосредственным образом связанные с продажами, эффективность которых легко подсчитать, многие из них готовы к экспериментам. Впервые попробовать принять участие в партнерских программах желают 30% опрошенных. Вправду говорят, что кризис — время объединять усилия: 21% готовы попробовать свои силы в создании собственных партнерских программ. Почти по 27% респондентов готовы потратить некоторую часть бюджета на вирусный и контент-маркетинг, а еще по 19% присматриваются к ведению собственных блогов и созданию аудио- и видеороликов.