Результаты OZON в 2018 году: рост в 4 раза быстрее рынка

Рост продаж интернет-площадки составил 73% к 2017 году. За 12 месяцев OZON доставил 15,5 млн заказов общей наполняемостью 74 млн.товаров (+85% к 2017 году).

Интернет-компания OZON объявляет операционные итоги 2018 года. Оборот от продаж OZON.ru (gross merchandise value, или GMV) вырос на 73% до 42,5 млрд.рублей (с учетом НДС). Темпы роста стали для компании рекордными за последние 10 лет. Среди ключевых драйверов роста — расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры. Суммарный показатель GMV OZON.ru и OZON.Travel превысил прогноз, озвученный компанией в середине прошлого года, и достиг 73,8 млрд.рублей (с учетом НДС).

Объем заказов, обрабатываемых за сутки, в течение года вырос более чем в 2 раза. В 3 квартале компания оперировала уже свыше 75 000 заказов в день, а в декабре был установлен рекорд — 138 000 заказов за сутки.

В OZON признают, что темп роста мог бы быть еще выше, но пока его сдерживали текущие мощности фулфилмент-центров. На конец 2018 года компания оперировала примерно 100 тыс.кв.м фулфилмент-инфраструктуры, в 2019 году она вырастет как минимум в 2 раза только за счет расширения флагманского распределительного центра компании в Твери на 40% и открытия нового фулфилмент-объекта в Московской области площадью свыше 100 000 кв.м. Это даст большие возможности для расширения ассортимента, в том числе за счет развития маркетплейса, а также для развития сервиса быстрой доставки.

В компании отмечают, что могли выйти на прибыль по итогам 2018 года, но сделали выбор в пользу масштабных инвестиций в фулфилмент и технологические платформы. Это необходимо, чтобы заложить успешный фундамент для завоевания большой доли на стремительно растущем рынке e-commerce.

Ассортимент OZON на конец года составлял 1,6 млн.товарных наименований. Продажи продуктов питания увеличились на 127%, детских товаров — на 131%, товаров категории «красота и здоровье» — на 129%. Доля продаж через мобильное приложение в заказах в течение года приросла в 3,3 раза. В 2018 году стал особенно заметен рост числа пользователей, которые совершают повторные покупки — рост повторных заказов составил 104% год к году.

Несмотря на то, что маркетплейс OZON в 2018 году работал в бета-режиме, к концу 2018 года регистрацию и процесс онбординга на нем прошли уже свыше 2 000 селлеров. За 1 квартал 2019 число селлеров выросло еще более чем на 1 000 компаний, представляющих товары в 15 товарных категориях.

В конце 2018 и начале 2019 года OZON начал активно развивать свою экосистему финансовых услуг. В декабре 2018 анонсировали запуск Р2В-платформы Ozon.Invest, в 1 квартале 2019 была запущена услуга потребительского кредитования. Это первый для e-commerce сервис кредитования мультикатегорийных покупок, старт этой услуги позволил увеличить чек некоторых клиентов в 5-7 раз.