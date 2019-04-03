+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Результаты OZON в 2018 году: рост в 4 раза быстрее рынка

Рост продаж интернет-площадки составил 73% к 2017 году. За 12 месяцев OZON доставил 15,5 млн заказов общей наполняемостью 74 млн.товаров (+85% к 2017 году).

Интернет-компания OZON объявляет операционные итоги 2018 года. Оборот от продаж OZON.ru (gross merchandise value, или GMV) вырос на 73% до 42,5 млрд.рублей (с учетом НДС). Темпы роста стали для компании рекордными за последние 10 лет. Среди ключевых драйверов роста — расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры. Суммарный показатель GMV OZON.ru и OZON.Travel превысил прогноз, озвученный компанией в середине прошлого года, и достиг 73,8 млрд.рублей (с учетом НДС).

Объем заказов, обрабатываемых за сутки, в течение года вырос более чем в 2 раза. В 3 квартале компания оперировала уже свыше 75 000 заказов в день, а в декабре был установлен рекорд — 138 000 заказов за сутки.

В OZON признают, что темп роста мог бы быть еще выше, но пока его сдерживали текущие мощности фулфилмент-центров. На конец 2018 года компания оперировала примерно 100 тыс.кв.м фулфилмент-инфраструктуры, в 2019 году она вырастет как минимум в 2 раза только за счет расширения флагманского распределительного центра компании в Твери на 40% и открытия нового фулфилмент-объекта в Московской области площадью свыше 100 000 кв.м. Это даст большие возможности для расширения ассортимента, в том числе за счет развития маркетплейса, а также для развития сервиса быстрой доставки.

В компании отмечают, что могли выйти на прибыль по итогам 2018 года, но сделали выбор в пользу масштабных инвестиций в фулфилмент и технологические платформы. Это необходимо, чтобы заложить успешный фундамент для завоевания большой доли на стремительно растущем рынке e-commerce.

Ассортимент OZON на конец года составлял 1,6 млн.товарных наименований. Продажи продуктов питания увеличились на 127%, детских товаров — на 131%, товаров категории «красота и здоровье» — на 129%. Доля продаж через мобильное приложение в заказах в течение года приросла в 3,3 раза. В 2018 году стал особенно заметен рост числа пользователей, которые совершают повторные покупки — рост повторных заказов составил 104% год к году.

Несмотря на то, что маркетплейс OZON в 2018 году работал в бета-режиме, к концу 2018 года регистрацию и процесс онбординга на нем прошли уже свыше 2 000 селлеров. За 1 квартал 2019 число селлеров выросло еще более чем на 1 000 компаний, представляющих товары в 15 товарных категориях.

В конце 2018 и начале 2019 года OZON начал активно развивать свою экосистему финансовых услуг. В декабре 2018 анонсировали запуск Р2В-платформы Ozon.Invest, в 1 квартале 2019 была запущена услуга потребительского кредитования. Это первый для e-commerce сервис кредитования мультикатегорийных покупок, старт этой услуги позволил увеличить чек некоторых клиентов в 5-7 раз.

«В 2018 году компания заложила неплохой фундамент для дальнейшего развития. Запуск в 2019 году новых сервисов, дальнейшее увеличение числа товарных категорий, выход маркетплейса в полноценный режим работы и запуск нового продукта Ozon.Premium, который дает клиентам специальные цены и особые условия доставки, позволят OZON вырастить свою долю на рынке и показать не менее впечатляющие темпы роста в 2019», — говорит генеральный директор компании Александр Шульгин.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 апреля / Комментарии
В России доля интернет-покупок через мобильные приложения достигла 60%

В России доля интернет-покупок через мобильные приложения достигла 60%

Доля интернет-покупок с помощью мобильных приложений составляет в России около 60%, тогда как в Китае — порядка 80%, сообщил в пятницу директор по связям с госорганами интернет-площадки Alibaba Сергей Лебедев.

далее →

26 марта / Комментарии
Средний чек покупок продуктов онлайн в три раза превышает чек в гипермаркетах

Средний чек покупок продуктов онлайн в три раза превышает чек в гипермаркетах

Средний чек при покупках продуктов онлайн в три раза превышает средний чек при покупке в гипермаркете, к такому выводу пришли в компании iGooods, одном из крупнейших в России сервисов по доставке продуктов.

далее →

25 марта / Комментарии
Средний чек на доставку еды сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах

Средний чек на доставку еды сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах

Россияне в 2018 г. стали чаще пользоваться сервисами доставки еды. В ноябре 2018 г. опрошенные потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250 руб., а в местах общественного питания — на 1240 руб.

далее →

21 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет изучил спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple

Яндекс.Маркет изучил спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple в преддверии презентации компании 25 марта. В исследовании использовались данные о переходах пользователей Яндекс.Маркета в интернет-магазины за период с 18 марта 2018 года по 17 марта 2019 года.

далее →

20 марта / Комментарии
Объем онлайн-продаж МТС превысил 6,9 миллиарда рублей

Объем онлайн-продаж МТС превысил 6,9 миллиарда рублей

В 2018 году бизнес МТС в России продемонстрировал положительную динамику выручки во всех сегментах кроме фиксированного бизнеса. Выручка выросла на 8,4% в годовом выражении и достигла 480,3 миллиарда рублей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!