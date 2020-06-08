Результаты первого года работы p2b-платформы Ozon.Invest

Более 300 млн рублей получили продавцы маркетплейса Ozon через p2b-платформу Ozon.Invest для поддержки и развития своих продаж с апреля 2019 года.

За 12 месяцев полноценной работы инвестиционной платформы оперативными займами воспользовалось более 200 компаний. В среднем за месяц Ozon.Invest выдает продавцам маркетплейса порядка 25 млн рублей. Средняя сумма одного займа составляет 2 млн рублей.

Пик заявок на финансирование пришелся на март и апрель — суммарно за эти 2 месяца было выдано 62 млн рублей, что на 20% выше среднемесячного показателя платформы.

Более половины заемщиков — продавцы из Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку маркетплейс в тестовом режиме работал в первую очередь в этих городах. Также активно пользуются оперативными займами для развития своего бизнеса продавцы из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара. Более 60% заемщиков — продавцы категорий «Красота и здоровье», «Товары для дома» и «Детские товары».

За все время работы платформы Ozon.Invest был только один случай невыплаты средств заемщиком в декабре 2019 года. Ozon отреагировал оперативно и начал процедуру взыскания денежных средств: для этого площадка удержала средства за проданный товар продавца — поскольку Ozon.Invest прежде всего работает с «внутренним» клиентом — продавцами площадки, у платформы есть возможность использовать для взыскания деньги за товары селлеров, и такой подход дополнительно повышает устойчивость платформы для инвесторов.

Сейчас на маркетплейсе Ozon активно продают более 10,5 тысяч партнеров — они формируют свыше 80% ассортимента интернет-площадки. «Выдача оперативного займа за 2 дня сейчас как никогда актуальна для продавцов, поскольку позволяет быстро расширять ассортимент товаров с учетом быстро растущего спроса в онлайн-канале. Как правило, через 3 месяца после получения финансирования наши партнеры увеличивают оборот на маркетплейсе в среднем на 40%», — говорит Ваэ Овасапян, вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon.

С апреля прошлого года более 2 тысяч физических лиц стали инвесторами на платформе Ozon.Invest, 40% из них повторно вкладываются в новые пакеты, при этом каждый четвертый инвестирует три и более раз. Средняя сумма вложений инвестора в один пакет — 55 тысяч рублей. Чаще всего инвесторами выступают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Новосибирской областей и Татарстана. «Очевидно, за счет низкого порога входа — инвестировать можно от 10 000 рублей — и доходности до 18% годовых платформа стала выгодной альтернативой банковским депозитам и вкладам для населения», — отмечает Ваэ Овасапян.

P2b-платформа Ozon.Invest, предназначенная для стимулирования бизнеса продавцов маркетплейса Ozon, была анонсирована компанией в декабре 2019 года — в течение нескольких первых месяцев платформа собирала пул потенциальных заемщиков и инвесторов, и уже в апреле 2019 года начала выдавать займы. Сейчас платформа предоставляет займы на срок до 9 месяцев размером до 5 млн рублей.