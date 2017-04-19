Результаты развития «М.видео» за первый квартал 2017 года

ПАО «М.видео», крупнейший по выручке российский продавец электроники и бытовой техники, объявляет неаудированные показатели продаж и эффективности работы сети, а также результаты развития за первый квартал 2017 года.

Ключевые показатели «М.Видео» по итогам первого квартала 2017 года:

Продажи составили 52 млрд рублей (с НДС);

Продажи через интернет выросли на 5,9% до 6,5 млрд рублей;

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) снизились на 6,5%.

«Российский рынок бытовой техники и электроники показал спад в первом квартале 2017 года за счет продолжающегося снижения трафика и розничных цен на фоне укрепления рубля – продажи крупной бытовой техники, телевизоров, компьютеров в России снизились на 4-7%. Этот тренд оказал наибольшее влияние на наши продажи в январе на фоне высоких показателей начала 2016 года, вызванных ростом курса доллара. В феврале и марте мы смогли переломить тенденцию и нарастить продажи в среднем на 6% в годовом исчислении. В январе 2017 года рубль укрепился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, что привело к снижению розничных цен на бытовую технику, при этом продажи «М.Видео» по итогам первого квартала 2017 года в натуральном выражении в основных сегментах показали рост на 5-15%. Несмотря на общий для всего рынка тренд на снижение трафика и средней цены «М.Видео» удалось нарастить свою долю и увеличить отрыв от конкурентов в продажах крупной и мелкой бытовой техники, ТВ и других основных категориях, – отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован. – Можно говорить о том, что рынок электроники в России вошел в стадию нормализованного спроса – после активного роста на этапе насыщения и скачкообразного инвестиционного спроса при изменении курса рубля».

«М.Видео» также улучшила качественные показатели работы розницы, влияющие на прибыль. Ключевые показатели эффективности работы розничной сети, к которым можно отнести среднее число товаров в чеке и коэффициент привлечения, то есть, количество покупателей в общем объеме посетителей, показали лучшую за последние два года динамику. Так, количество товаров в одном чеке выросло на 4%, коэффициент привлечения – на 5,6% за счет лучшего ассортимента, гарантированно низкой цены и высокого уровня сервиса», – подчеркнул Александр Тынкован.

«Рынок бытовой техники и электроники по нашей оценке в первом квартале 2017 года демонстрирует отрицательную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении по основным категориям. При этом «М.Видео» продолжает концентрироваться на укреплении своей доли и привлечении новой аудитории, а также росте маржинальности бизнеса за счет увеличения продаж аксессуаров и дополнительных услуг. Мы не только усилили свое присутствие в ключевых сегментах, мы видим и заметную позитивную динамику в таких новых сегментах как гейминг, цифровой контент. Так, рыночная доля «М.Видео» в этих категориях выросла до более чем 40%. «М.Видео» также увеличила продажи сервисов в первом квартале 2017 года на примерно 20%. Доля проникновения аксессуаров в чеке по итогам первого квартала показала двузначный рост. Мы продолжаем развитие проектов, направленных на улучшение клиентского опыта и повышение лояльности, реализацию специальных акций, а также потребительского кредитования с максимально выгодными условиями кредитов без увеличения покупной цены, что делает доступной для наших покупателей любую технику», – сказал главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

В первом квартале 2017 года «М.Видео» открыла один новый магазин. Общее число магазинов сети на конец марта 2017 года составляет 399, «М.Видео» работает в 165 городах по всей России. Торговая площадь «М.Видео» насчитывает 664 тыс. кв. м, общая площадь – 897 тыс. кв. м.

Основные показатели работы сети «М.видео» в первом квартале 2017 года:

Продажи 1 кв. 2017 1 кв. 2016 * Изменение, % В млн рублей (с НДС) 52 141 53 765 (3,0)% В млн рублей (без НДС) 44 187 45 563 Онлайн-продажи (доставка на дом + самовывоз) 1 кв. 2017 1 кв. 2016 Изменение, % В млн рублей (с НДС) 6 533 6 172 5,9% В млн рублей (без НДС) 5 537 5 230 Динамика продаж сопоставимых магазинов (LfL)* 1 кв. 2017 к 1 кв. 2016, изменение, % В рублях (6,5)% Развитие сети На 31 марта 2017 На 31 декабря 2016 Новые за 2017 Изменение, % Магазины 399 398 1 0,3% Торговая площадь, кв. м 664 000 663 000 1 000 0,2% Общая площадь, кв. м 897 000 895 000 2 000 0,2%

* Информация за первый квартал 2016 года обновлена в соответствии с учетной политикой по МСФО, актуальной для первого полугодия 2016 года.

** Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LfL) основана на сравнении магазинов, открытых не позднее 1 января 2016 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более либо не изменивших свою общую площадь более чем на 20%.