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Результаты развития «М.видео» за первый квартал 2017 года

ПАО «М.видео», крупнейший по выручке российский продавец электроники и бытовой техники, объявляет неаудированные показатели продаж и эффективности работы сети, а также результаты развития за первый квартал 2017 года.

Ключевые показатели «М.Видео» по итогам первого квартала 2017 года:

  • Продажи составили 52 млрд рублей (с НДС);
  • Продажи через интернет выросли на 5,9% до 6,5 млрд рублей;
  • Продажи сопоставимых магазинов (LfL) снизились на 6,5%.

«Российский рынок бытовой техники и электроники показал спад в первом квартале 2017 года за счет продолжающегося снижения трафика и розничных цен на фоне укрепления рубля – продажи крупной бытовой техники, телевизоров, компьютеров в России снизились на 4-7%. Этот тренд оказал наибольшее влияние на наши продажи в январе на фоне высоких показателей начала 2016 года, вызванных ростом курса доллара. В феврале и марте мы смогли переломить тенденцию и нарастить продажи в среднем на 6% в годовом исчислении. В январе 2017 года рубль укрепился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года, что привело к снижению розничных цен на бытовую технику, при этом продажи «М.Видео» по итогам первого квартала 2017 года в натуральном выражении в основных сегментах показали рост на 5-15%. Несмотря на общий для всего рынка тренд на снижение трафика и средней цены «М.Видео» удалось нарастить свою долю и увеличить отрыв от конкурентов в продажах крупной и мелкой бытовой техники, ТВ и других основных категориях, – отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован. – Можно говорить о том, что рынок электроники в России вошел в стадию нормализованного спроса – после активного роста на этапе насыщения и скачкообразного инвестиционного спроса при изменении курса рубля».

«М.Видео» также улучшила качественные показатели работы розницы, влияющие на прибыль. Ключевые показатели эффективности работы розничной сети, к которым можно отнести среднее число товаров в чеке и коэффициент привлечения, то есть, количество покупателей в общем объеме посетителей, показали лучшую за последние два года динамику.  Так, количество товаров в одном чеке выросло на 4%, коэффициент привлечения – на 5,6% за счет лучшего ассортимента, гарантированно низкой цены и высокого уровня сервиса», – подчеркнул Александр Тынкован.

«Рынок бытовой техники и электроники по нашей оценке в первом квартале 2017 года демонстрирует отрицательную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении по основным категориям. При этом «М.Видео» продолжает концентрироваться на укреплении своей доли и привлечении новой аудитории, а также росте маржинальности бизнеса за счет увеличения продаж аксессуаров и дополнительных услуг. Мы не только усилили свое присутствие в ключевых сегментах, мы видим и заметную позитивную динамику в таких новых сегментах как гейминг, цифровой контент. Так, рыночная доля «М.Видео» в этих категориях выросла до более чем 40%. «М.Видео» также увеличила продажи сервисов в первом квартале 2017 года на примерно 20%. Доля проникновения аксессуаров в чеке по итогам первого квартала показала двузначный рост. Мы продолжаем развитие проектов, направленных на улучшение клиентского опыта и повышение лояльности, реализацию специальных акций, а также потребительского кредитования с максимально выгодными условиями кредитов без увеличения покупной цены, что делает доступной для наших покупателей любую технику», – сказал главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

В первом квартале 2017 года «М.Видео» открыла один новый магазин. Общее число магазинов сети на конец марта 2017 года составляет 399, «М.Видео» работает в 165 городах по всей России. Торговая площадь «М.Видео» насчитывает 664 тыс. кв. м, общая площадь – 897 тыс. кв. м.   

Основные показатели работы сети «М.видео» в первом квартале 2017 года:

Продажи

 

1 кв. 2017

1 кв. 2016 *

Изменение, %

В млн рублей (с НДС) 

52 141

53 765

(3,0)%   

В млн рублей (без НДС)

44 187

45 563

Онлайн-продажи (доставка на дом + самовывоз)

 

1 кв. 2017

1 кв. 2016

Изменение, %

В млн рублей (с НДС) 

6 533

6 172

5,9%

В млн рублей (без НДС) 

5 537

5 230

Динамика продаж сопоставимых магазинов (LfL)*

 

1 кв. 2017 к 1 кв. 2016, изменение, %

В рублях

(6,5)%

Развитие сети

 

На 31 марта 2017

На 31 декабря 2016

Новые за 2017

Изменение, %

Магазины

399

398

1

0,3%

Торговая площадь, кв. м

664 000

663 000

1 000

0,2%

Общая площадь, кв. м

897 000

895 000

2 000

0,2%

* Информация за первый квартал 2016 года обновлена в соответствии с учетной политикой по МСФО, актуальной для первого полугодия 2016 года.

** Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LfL) основана на сравнении магазинов, открытых не позднее 1 января 2016 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более либо не изменивших свою общую площадь более чем на 20%.

Автор: Анна
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