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Результаты второго ежегодного Единого Рейтинга performance-агентств 2017

RUWARD при поддержке РАЭК объявил результаты второго ежегодного Единого Рейтинга performance-агентств 2017.

В рейтинг включены компании с высокими компетенциями в области привлечения трафика, KPI-ориентированного подхода, веб-аналитики и владения современными технологиями закупок digital-рекламы.

Первое место рейтинга в 2017 заняло агентство iProspect/Isobar Russia, серебро и бронзу получили iConGroup и Artics Internet Solutions.

Топ-15 перформанс-агентств рейтинга

Методика составления рейтинга учитывает экспертизу и положение агентств на рынке по следующим аспектам/сегментам: контекстная и таргетированная реклама, SEO, веб-аналитика, медиа-закупки и programmatic-закупки. Методика построения рейтинга прозрачна, и любой желающий может убедиться в верности расчета рейтингового балла для каждого из агентств.

Полный ТОП-30 агентств доступен на официальном сайте рейтинга.

Автор: Анна
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