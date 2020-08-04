Ритейл остается в топ-3 самых востребованных категорий мобильных приложений

По исследованию Criteo, фудтех и соцсети потеснили каршеринг и мобильный банкинг, но ритейл остался в топ-3 самых востребованных категорий приложений.

«Результаты нашего исследования говорят о том, что российские пользователи теперь больше полагаются на приложения при покупке товаров, общении с близкими и развлечениях. Ограничения, связанные с пандемией — например, закрытие магазинов и ресторанов — сподвигли их проводить больше времени в уже знакомых приложениях и искать новые», — отметила Ксения Склярова, генеральный директор Criteo в России.

На протяжении трех месяцев с апреля по июнь включительно компания Criteo исследовала поведение россиян, связанное с установкой и использованием приложений. В результате аналитикам удалось выявить ряд важных трендов, обусловленных пандемией и режимом самоизоляции, а также понять, насколько стойкими будут эти изменения. Сегментация выборки по уровню дохода и возрастным группам помогает оценить поведенческую модель представителей разных социально-демографических категорий, что позволит маркетологам мобильных приложений адаптировать маркетинговую политику и продукт под нужды каждого сегмента.

В частности, респонденты отвечали на вопросы о том, какие цифровые продукты они устанавливали до и во время пандемии. Выяснилось, что в предшествующие шесть месяцев наибольшей популярностью пользовались сервисы по контролю финансов (60% участников скачали приложение из этой категории), ритейл шоппингу (57%), каршерингу (55%). В период самоизоляции в топ-3 произошла рокировка: самыми востребованными оказались доставка еды (36%), социальные сети (33%) и ритейл шоппинг (33%).

Важно отметить, что каждый второй российский пользователь скачал хотя бы одно приложение во время пандемии для того, чтобы совершать покупки онлайн. Чуть больше четверти отметили, что стали чаще использовать этот канал для шоппинга из-за ситуации с COVID-19.

Что касается социальных сетей, то в период самоизоляции россияне открывали приложения несколько раз в день. Интересно, что старшая возрастная категория, которая отличается достаточным консерватизмом в отношении использования цифровых продуктов, также начала обращаться к этому каналу общения. Так, треть «бумеров» вообще не скачивали никаких сервисов, но при этом каждый четвертый установил приложение соцсети.

Среди других категорий, которые пользовались спросом во время самоизоляции — приложения для снятия стресса (32%) и увеличения продуктивности (29%), что легко объяснимо психологической обстановкой в обществе и семье и необходимостью приспосабливаться к новым удаленным форматам работы.

Если рассматривать результаты опроса в разрезе поколений, то самыми активными пользователями приложений во всех категориях, как и прежде, стали поколение Z и миллениалы. По количеству скачиваний они превосходят «бумеров» в два и более раза, однако последние отличаются высокой лояльностью. Больше половины респондентов (54%) всех возрастов сказали, что, скорее всего, продолжат пользоваться приложениями, скачанными во время пандемии. Среди старшего поколения таких больше — 62%.

Кроме того, исследование дает ответы на вопрос о том, что подталкивает пользователей к выбору конкретных сервисов. Большинство россиян доверяет рекомендациям друзей и близких. Наиболее эффективные инструменты продвижения не изменились с до-коронавирусного периода. Так, 4 из 10 респондентов отметили, что скачали продукт во время карантина, увидев баннер в соцсети, ТВ рекламу или промо в другом приложении. Такое же количество участников опроса готовы просматривать рекламу, если сервис предоставляет бесплатный контент. Больше половины пользователей планируют совершить покупку в недавно установленном приложении.