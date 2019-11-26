Ритейл-площадка BUTIK создала цифровые примерочные нового типа

Омниканальная fashion ритейл-площадка BUTIK объединила возможности офлайн и онлайн-шопинга и создала цифровые примерочные нового типа. Теперь у покупателей нет необходимости обращаться к консультантам — можно просто выбрать понравившийся товар с помощью интерактивного экрана в собственном закрытом лаунже и там же поменять размер. На сегодняшний день универмаг BUTIK в центре Москвы посещают более 1000 человек в день, компания входит в ТОП-10 крупнейших проектов fashion e-commerce.

Единая цифровая платформа позволяет не только расширить ассортимент услуг клиентского сервиса, но и увеличить обработку заказов за счет автоматизацию всех процессов.

BUTIK оптимизировал пространство в магазине и изменил формат обслуживания. Клиент может оформить заказ на сайте, зарезервировать товары, чтобы забрать их в универмаге, или собрать виш-лист для примерки. Примерочные универмага — это просторные уютные лаунжи с удобным рейлом для одежды и мягкими креслами. Здесь установлены диджитал-панели, дублирующие полный ассортимент сайта и цены на товары. Покупатели также могут отдохнуть и перекусить (предоставляется вода, а также можно приобрести снеки). Вещи, выбранные для примерки, появляются в шкафу через 1-5 минут.

«Бизнес модного ритейла очень динамичен, требует быстрой реакции и немедленного действия. Только самые гибкие компании, которые постоянно адаптируются к новым правилам, способны расти на этом жестком рынке. К счастью, все трудности способствуют огромному потенциалу роста. Учитывая, что технологии стали частью каждой сферы нашей жизни, мы упорно работаем над интеграцией инноваций в наш бизнес. Кроме того, мы принимаем в расчет тот факт, что поведение потребителей меняется. Поэтому уделяем особое внимание процессу покупок, которые клиенты совершают в нашем магазине. Главная цель BUTIK — стать лучшим проводником для наших покупателей в мире моды. Эта цель дает нам огромную энергию и служит основой нашего существования». Дмитрий Чупаха, Основатель и генеральный директор

Создатели проекта называют сервис «мечтой интроверта»: звать в примерочную никого не нужно, а если вдруг захочется пообщаться, то можно нажать на специальную кнопку на диджитал-панели и вызвать консультанта или даже бесплатного стилиста.

В универмаге работает сервис электронной очереди, поэтому не придется стоять в толпе с кипой одежды, как это обычно бывает в офлайн-магазинах. К тому же во время ожидания можно посмотреть в зале образцы одежды, обуви и аксессуаров — в мини-корнерах и мультибрендовых зонах универмага представлено более 350 популярных международных брендов для активной городской жизни: casual, smart casual, sport casual, dressy. А новая функция приложения BUTIK позволяет отсканировать штрих-код на ценниках в зале, чтобы быстро заказать вещи на примерку и уточнить наличие нужного размера.

В BUTIK продаются такие топ-бренды, как Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Lacoste, Guess, DKNY, Rayban, Pepe Jeans, FURLA, PINKO, Karl Lagerfeld, Coccinelle, Love Moschino, Fila, Diesel, Levis. Кроме того, компания активно сотрудничает с российскими дизайнерами, сейчас их около 100. Отечественные бренды проходят строгий отбор: байеры обращают внимание на выбор клиента и на аккаунты дизайнеров в социальных сетях.

Новая модель OMNI шопинга уже показала высокие результаты: сайт BUTIK посещают более 1 млн пользователей в месяц, а конверсия покупателей в универмаге составляет 28,5%. Всего в клиентской базе 250 000 человек, активных — 90 000. BUTIK делает упор на средний и верхний ценовые диапазоны, при этом средний чек покупки на сайте достигает 9 000 руб., в универмаге — около 10 000 руб.

При этом компания не планирует останавливаться на достигнутом. В планах запуск еще нескольких пилотных магазинов, выход в регионы, автоматизация процессов в лаунже: одежда будет приезжать по рейлу, а не подаваться вручную; появится возможность оплатить заказ прямо в примерочной без использования кассы. Также ведутся переговоры о коллаборации с Cofix.