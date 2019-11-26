+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Ритейл-площадка BUTIK создала цифровые примерочные нового типа

Омниканальная fashion ритейл-площадка BUTIK объединила возможности офлайн и онлайн-шопинга и создала цифровые примерочные нового типа. Теперь у покупателей нет необходимости обращаться к консультантам — можно просто выбрать понравившийся товар с помощью интерактивного экрана в собственном закрытом лаунже и там же поменять размер. На сегодняшний день универмаг BUTIK в центре Москвы посещают более 1000 человек в день, компания входит в ТОП-10 крупнейших проектов fashion e-commerce.

Единая цифровая платформа позволяет не только расширить ассортимент услуг клиентского сервиса, но и увеличить обработку заказов за счет автоматизацию всех процессов.

BUTIK оптимизировал пространство в магазине и изменил формат обслуживания. Клиент может оформить заказ на сайте, зарезервировать товары, чтобы забрать их в универмаге, или собрать виш-лист для примерки. Примерочные универмага — это просторные уютные лаунжи с удобным рейлом для одежды и мягкими креслами. Здесь установлены диджитал-панели, дублирующие полный ассортимент сайта и цены на товары. Покупатели также могут отдохнуть и перекусить (предоставляется вода, а также можно приобрести снеки). Вещи, выбранные для примерки, появляются в шкафу через 1-5 минут.

«Бизнес модного ритейла очень динамичен, требует быстрой реакции и немедленного действия. Только самые гибкие компании, которые постоянно адаптируются к новым правилам, способны расти на этом жестком рынке. К счастью, все трудности способствуют огромному потенциалу роста.

Учитывая, что технологии стали частью каждой сферы нашей жизни, мы упорно работаем над интеграцией инноваций в наш бизнес. Кроме того, мы принимаем в расчет тот факт, что поведение потребителей меняется. Поэтому уделяем особое внимание процессу покупок, которые клиенты совершают в нашем магазине.

Главная цель BUTIK — стать лучшим проводником для наших покупателей в мире моды. Эта цель дает нам огромную энергию и служит основой нашего существования».

Дмитрий Чупаха, Основатель и генеральный директор

Создатели проекта называют сервис «мечтой интроверта»: звать в примерочную никого не нужно, а если вдруг захочется пообщаться, то можно нажать на специальную кнопку на диджитал-панели и вызвать консультанта или даже бесплатного стилиста.

В универмаге работает сервис электронной очереди, поэтому не придется стоять в толпе с кипой одежды, как это обычно бывает в офлайн-магазинах. К тому же во время ожидания можно посмотреть в зале образцы одежды, обуви и аксессуаров — в мини-корнерах и мультибрендовых зонах универмага представлено более 350 популярных международных брендов для активной городской жизни: casual, smart casual, sport casual, dressy. А новая функция приложения BUTIK позволяет отсканировать штрих-код на ценниках в зале, чтобы быстро заказать вещи на примерку и уточнить наличие нужного размера.

В BUTIK продаются такие топ-бренды, как Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Lacoste, Guess, DKNY, Rayban, Pepe Jeans, FURLA, PINKO, Karl Lagerfeld, Coccinelle, Love Moschino, Fila, Diesel, Levis. Кроме того, компания активно сотрудничает с российскими дизайнерами, сейчас их около 100. Отечественные бренды проходят строгий отбор: байеры обращают внимание на выбор клиента и на аккаунты дизайнеров в социальных сетях.

Новая модель OMNI шопинга уже показала высокие результаты: сайт BUTIK посещают более 1 млн пользователей в месяц, а конверсия покупателей в универмаге составляет 28,5%. Всего в клиентской базе 250 000 человек, активных — 90 000. BUTIK делает упор на средний и верхний ценовые диапазоны, при этом средний чек покупки на сайте достигает 9 000 руб., в универмаге — около 10 000 руб.

При этом компания не планирует останавливаться на достигнутом. В планах запуск еще нескольких пилотных магазинов, выход в регионы, автоматизация процессов в лаунже: одежда будет приезжать по рейлу, а не подаваться вручную; появится возможность оплатить заказ прямо в примерочной без использования кассы. Также ведутся переговоры о коллаборации с Cofix.

«Мы сами выстраивали новую систему: наблюдали за клиентами, конструировали лаунжи, разрабатывали цифровые панели, запускали склад. Мы часто просим дать обратную связь и, если нужно что-то переделать — переделываем в режиме реального времени, не закрывая магазин. Мы все делали по своему опыту: удобно нам — удобно всем. Проблему примерки мы превратили в преимущество. Здесь не ты приходишь к магазину, а он приходит к тебе.

Мы не видели такого проекта за рубежом, хоть европейцы и являются гуру ритейла, они все равно были удивлены».

Намиг Таривердиев, заместитель Генерального директора BUTIK

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

26 ноября / Комментарии
«Обувь России» начинает продавать косметику и бытовую технику

«Обувь России» начинает продавать косметику и бытовую технику

Компания «Обувь России» меняет бизнес-модель своих розничных магазинов. Теперь в ее магазинах (Westfalika и «Пешеход») можно будет купить не только обувь, но и косметику, товары для дома, бытовую технику и пр.

далее →

25 ноября / Комментарии
Бизнес предлагает отсрочить маркировку технически сложных товаров

Бизнес предлагает отсрочить маркировку технически сложных товаров

Комитет по торговле «Деловой России» попросил Минпромторг отложить маркировку технически сложных товаров. Инициатива связана с практическим отсутствием подделок электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов.

далее →

25 ноября / Комментарии
«Магнит» протестирует продажу напитков навынос

«Магнит» протестирует продажу напитков навынос

В супермаркетах сети «Магнит» появятся кофейные корнеры самообслуживания. На этапе пилотного проекта компания поставит сети 24 кофейных корнера.

далее →

25 ноября / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: ПК-аксессуары для игр растут быстрее, чем для работы

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: ПК-аксессуары для игр растут быстрее, чем для работы

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на игровую периферию: за девять месяцев 2019 года продажи клавиатур, мышей и гарнитур достигли 2,4 млн устройств на сумму порядка 4,6 млрд рублей, что выше результатов прошлого года на 5% в штуках и на 11% в деньгах. В «М.Видео» и «Эльдорадо» спрос на аксессуары прибавил 7% в штуках и 14% в деньгах, выше рынка.

далее →

22 ноября / Комментарии
«Эльдорадо» расширила сеть до 500 магазинов

«Эльдорадо» расширила сеть до 500 магазинов

Розничная сеть «Эльдорадо» расширила присутствие сети на российском рынке до 500 магазинов. Юбилейный розничный объект стандартного формата открылся в тверском ТРЦ «Рубин-2». Магазины «Эльдорадо» работают в 204 российских населённых пунктах, их торговая площадь составляет около 650 тыс. м2. До конца года ритейлер планирует открыть ещё более 15 торговых точек.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!