Ритейл-приложения: предпочтения пользователей, аналитика и тренды

Компания App Annie представляет новое исследование по рынку ритейл приложений.

Пользователи категории «Покупки» в Южной Кореи, Индонезии, Индии, Японии, Германии, Великобритании, США, Австралии и Франции использовали в первом полугодии 2017 года в среднем 2-4 приложения этой категории в месяц — это немалая доля от примерно 30 приложений, в среднем используемых ежемесячно.

Из исследования:

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона доминируют по ежемесячным затратам времени в минутах на приложения для покупок из расчета на одного пользователя, к 2021 году глобальный прирост совокупного показателя затрат времени на мобильных телефонах превысит 3,5 трлн. часов

Объем мирового рынка мобильной коммерции, стимулируемого такими отраслями, как розничная торговля, по прогнозу к 2021 году достигнет уровня $6 трлн.

Совокупный показатель загрузок приложений для покупок на iOS и в Google Play в первой половине 2017 года вырос на 20%

В России в первой половине 2017 года количество загрузок приложений категрии "Покупки"на iOS и Google Play превысило 800 млн. (рис.1) ​

Рис.1

Клиенты взаимодействуют с ритейлерами в 2,8 раза чаще через приложения, чем через мобильные сайты

В первом полугодии 2017 года ритейлер Alibaba оказался в пятерке ведущих приложений цифровых ритейлеров по среднему показателю MAU (monthly active users) на смартфонах в пяти из девяти выбранных для анализа стран (рис.2).

Amazon также продолжает расширять свое мировое господство, находясь в пятерке ведущих приложений в семи из девяти выбранных для анализа стран, и даже проникнув в восточные страны, такие как Индия и Япония (рис.2).