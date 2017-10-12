+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Ритейл-приложения: предпочтения пользователей, аналитика и тренды

Компания App Annie представляет новое исследование по рынку ритейл приложений.

Пользователи категории «Покупки» в Южной Кореи, Индонезии, Индии, Японии, Германии, Великобритании, США, Австралии и Франции использовали в первом полугодии 2017 года в среднем 2-4 приложения этой категории в месяц — это немалая доля от примерно 30 приложений, в среднем используемых ежемесячно.

Из исследования:

  • Страны Азиатско-Тихоокеанского региона доминируют по ежемесячным затратам времени в минутах на приложения для покупок из расчета на одного пользователя, к 2021 году глобальный прирост совокупного показателя затрат времени на мобильных телефонах превысит 3,5 трлн. часов
  • Объем мирового рынка мобильной коммерции, стимулируемого такими отраслями, как розничная торговля, по прогнозу к 2021 году достигнет уровня $6 трлн.
  • Совокупный показатель загрузок приложений для покупок на iOS и в Google Play в первой половине 2017 года вырос на 20%
  • В России в первой половине 2017 года количество загрузок приложений категрии "Покупки"на iOS и Google Play превысило 800 млн. (рис.1)
Рис.1
  • Клиенты взаимодействуют с ритейлерами в 2,8 раза чаще через приложения, чем через мобильные сайты
  • В первом полугодии 2017 года ритейлер Alibaba оказался в пятерке ведущих приложений цифровых ритейлеров по среднему показателю MAU (monthly active users) на смартфонах в пяти из девяти выбранных для анализа стран (рис.2).
  • Amazon также продолжает расширять свое мировое господство, находясь в пятерке ведущих приложений в семи из девяти выбранных для анализа стран, и даже проникнув в восточные страны, такие как Индия и Япония (рис.2).
Рис.2
Автор: Игорь Назаров
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 октября / Комментарии
Убытки от введения НДС для иностранных интернет-магазинов могут составить до 34 млрд рублей в год

Убытки от введения НДС для иностранных интернет-магазинов могут составить до 34 млрд рублей в год

eBay и британская консалтинговая компания EY проанализировали эффекты от введения НДС для иностранной интернет-торговли в других странах и пришли к выводу,что российский бюджет потерпит убытки из-за введения налога.

далее →

3 октября / Комментарии
iPhone 8 vs iPhone X. Динамика спроса и предложений

iPhone 8 vs iPhone X. Динамика спроса и предложений

12 сентября Apple презентовала iPhone 8 и iPhone X, анонсировав старт продаж флагманов в России 29 сентября и 3 ноября соответственно. Эксперты Avito проанализировали динамику спроса (количество запросов контактов продавцов) и предложения на гаджеты с момента их презентации и выяснили, как менялось покупательское поведение россиян в отношении новинок.

далее →

2 октября / Комментарии
Google стал самым популярным ресурсом у россиян

Google стал самым популярным ресурсом у россиян

Компания Mediascope опубликовала результаты нового исследования, в ходе которого изучила интересы россиян в интернете, включая наиболее любимые ими сайты и мобильные сервисы.

далее →

21 сентября / Комментарии
Обороты московской интернет-торговли увеличились на 41%

Обороты московской интернет-торговли увеличились на 41%

В Москве продолжается активный рост розничной торговли, заявил министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов. 

далее →

19 сентября / Комментарии
Опубликована Золотая Сотня российского Digital 2017

Опубликована Золотая Сотня российского Digital 2017

Аналитический проект RUWARD при поддержке РАЭК опубликовал результаты ключевого сводного рейтинга российский digital-агентств – пятой юбилейной Золотой Сотни Российского Digital 2017.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!