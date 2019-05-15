Ритейлер «220 Вольт» создал мобильное приложение для доставки товаров внешними автокурьерами

Мобильное приложение «Курьер220» обеспечивает весь цикл перемещений интернет-заказов от склада до потребителя. Присоединиться к логистической системе можно, установив специальную программу на смартфон или планшет на базе Android. Для доступа необходимо будет внести депозит в размере 20 тыс. рублей, который, по заявлению компании, после трех месяцев успешной работы возвращается.

Впервые заключить курьерский контракт могут не только водители грузовиков, но и владельцы простых внедорожников и даже универсалов.

Сервис работает по принципу популярных приложений по заказу такси и еды. Курьер устанавливает рабочее время и определяет график. Ему формируется индивидуальная «загрузка», которая будет коррелировать с размером автомобиля.

Подобному решению предшествовали масштабные внутренние исследования, в ходе которых было выявлено, что логисты, осуществляющие доставку товаров на собственных автомобилях, работают на 60% эффективнее, чем штатные сотрудники. Таким образом, группа компаний отказывается от собственного автопарка, для грузоперевозок теперь планируется привлекать только наемных водителей, имеющих статус индивидуального предпринимателя. Полностью сменить систему логистики предполагается до конца 2019 года.