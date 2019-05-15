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Ритейлер «220 Вольт» создал мобильное приложение для доставки товаров внешними автокурьерами

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220 Вольт
220 Вольт
Ремонт и строительство

Мобильное приложение «Курьер220» обеспечивает весь цикл перемещений интернет-заказов от склада до потребителя. Присоединиться к логистической системе можно, установив специальную программу на смартфон или планшет на базе Android. Для доступа необходимо будет внести депозит в размере 20 тыс. рублей, который, по заявлению компании, после трех месяцев успешной работы возвращается.

Впервые заключить курьерский контракт могут не только водители грузовиков, но и владельцы простых внедорожников и даже универсалов.

Сервис работает по принципу популярных приложений по заказу такси и еды. Курьер устанавливает рабочее время и определяет график. Ему формируется индивидуальная «загрузка», которая будет коррелировать с размером автомобиля.

Подобному решению предшествовали масштабные внутренние исследования, в ходе которых было выявлено, что логисты, осуществляющие доставку товаров на собственных автомобилях, работают на 60% эффективнее, чем штатные сотрудники. Таким образом, группа компаний отказывается от собственного автопарка, для грузоперевозок теперь планируется привлекать только наемных водителей, имеющих статус индивидуального предпринимателя. Полностью сменить систему логистики предполагается до конца 2019 года.

«В среднем сотрудничество с индивидуальными предпринимателями обходится на 30% дороже, но, в то же время, мы снимаем с себя все издержки по содержанию автопарка. Немаловажно, что и скорость доставки увеличивается в разы, при этом водитель может выбрать для себя индивидуальный график. Важное конкурентное преимущество состоит в том, что нам интересны не только водители грузовых автомобилей, но все владельцы авто с вместительным багажником. Мы планируем, что после завершения оптимизации логистической службы, среднее время доставки из нашего интернет-магазина не будет превышать одного часа» — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

Компании и сервисы: 220 Вольт
Автор: Анна
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