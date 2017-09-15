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Ритейлер Carlo Pazolini признан банкротом

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Carlo Pazolini
Carlo Pazolini
Обувь

Арбитражный суд Москвы признал крупного российского обувного ритейлера Carlo Pazolini банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель временного управляющего Майи Яровиковой в суде заявил, что требования кредиторов к компании составляют 6,4 миллиарда рублей.

Представитель Яровиковой сообщил, что, согласно проведенному финанализу, восстановление платежеспособности должника невозможно.

Из имущества у компании выявлены «небольшие денежные суммы на счетах», 26 автотранспортных средств и товары в обороте — обувь и аксессуары — на сумму более 1 миллиарда рублей.

Carlo Pazolini была одной из крупнейших российских обувных торговых сетей, в 2013 году насчитывавшая до 200 магазинов по всей стране. Около 50 магазинов работали в Европе и США. Сетью управляла фирма «Анта», владевшая правами на бренд.

Компании и сервисы: Carlo Pazolini
Автор: Анна
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