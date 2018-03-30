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Ритейлер H&M сообщил о крупнейшем за 16 лет падении прибыли

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H&M
H&M
Одежда

Шведский ритейлер H&M сообщил в финансовом отчёте о падении прибыли по итогам первого квартала 2018 года. За декабрь-февраль прибыль снизилась на 61%. Это самое большое сокращение за 16 лет.

В компании объясняют снижение большим падением продаж из-за слишком теплой зимней погоды, когда отпадает потребность покупателей в теплой одежде. Кроме того, 1 квартал — это время распродаж, которые отрицательно влияют на рентабельность. Снижению дохода поспособствовали и крупные финансовые издержки, возникшие в связи с введением новой налоговой реформы в США.

Эксперты связывают падение продаж, в том числе с расистскими скандалами, в которых компания оказалась замешана. Так в январе ритейлера обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок.

Компания подчеркивает, что инцидент с темнокожим мальчиком не был умышленным, но он продемонстрировал, какая ответственность лежит на международном бренде. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, H&M создала должность топ-менеджера, который будет отвечать за проведение политики мультикультурализма и недискриминации.

Компании и сервисы: H&M
Автор: Анна
Теги: офлайн-ритейл reports
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