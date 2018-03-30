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Ритейлер «О'Кей» за 2017 год показал чистую прибыль 3,2 млрд руб

Чистая прибыль ритейлера «О'Кей» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 года составила 3,2 млрд руб. против убытка в размере 138 млн руб. в 2016 году. Это следует из отчета компании.

Выручка за прошлый год показала незначительный рост на 1,1%, составив 177,5 млрд руб.

EBITDA группы выросла на 1% по сравнению с прошлым годом и составила 9,3 млрд рублей, рентабельность по EBITDA осталась на прежнем уровне и составила 5,3%.

«В 2018 году мы ожидаем умеренного роста чистой розничной выручки „О'Кей“ на фоне открытия двух новых гипермаркетов. Мы ожидаем, что 2019 год станет поворотным для бизнеса. В 2020 году ожидается ускорение роста, подкрепленное улучшением показателя выручки на единицу площади и открытием новых магазинов», — говорится в сообщении компании.

Группа компаний «О'Кей» основана в Санкт-Петербурге в 2002 г. Ритейлер управляет гипермаркетами «О'Кей» и супермаркетами «О'Кей экспресс». По состоянию на 29 марта 2018 г., сеть ритейлера насчитывает 145 магазинов в России.

Акционерами O'Key Group являются Nisemax Co Ltd (50,9%), GSU Ltd (28%). Free float — 21%.

Автор: Анна
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