Ритейлер Ozon создает новый логопарк в Ленобласти

Ритейлер Ozon собирается открыть в Ленинградской области складской комплекс на 135 тыс. кв. м, который для него построит краснодарская PST-Development, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Эксперты оценивают проект в 6,7–7 млрд руб.

Расширение инфраструктуры даст жителям Петербурга и северо-запада страны более широкий выбор товаров, а работающим на платформе предпринимателям — дополнительные возможности для роста, пояснил представитель ритейлера. Гендиректор PST-Development Гайк Оганян не ответил на вопросы “Ъ”.

Новый склад позволит Ozon обрабатывать 250–300 тыс. заказов в день и ускорить доставку товаров по Петербургу и соседним регионам, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Выручка Ozon по итогам первого полугодия этого года выросла на 94%, до 89 млрд руб., число заказов — на 180%, до 40,9 млн штук.

Инвестиции в строительство склада составят 6,7–7 млрд руб., оценивает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg Илья Князев.

Возможная ставка аренды площадей — 5,3–5,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, включая налог на недвижимость, страхование и расходы на обслуживание, добавляет господин Князев. Таким образом, ежегодные затраты Ozon могут составить 710–740 млн руб.

Ozon входит в число крупнейших арендаторов на рынке логопарков, отмечает старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers Ольга Уревич. На 30 июня 2021 года у маркетплейса в управлении находилось девять комплексов общей площадью 268 тыс. кв. м.