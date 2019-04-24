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Ритейлер Rendez-Vous начал принимать старую обувь на переработку

Сеть магазинов обуви Rendez-Vous начала принимать старую обувь на переработку. Компания будет отдавать её Дмитровскому заводу РТИ, где из обуви сделают безопасное покрытие для детских и спортивных площадок, а также дорожек.

«Программа по переработке старой обуви станет логичным шагом в развитии наших сервисов и настоящим рывком на пути к разумному потреблению», — заявили представители компании. Пока обувь принимает только магазин в ТЦ «Авиапарк», но вскоре пункты сбора появятся во всех магазинах сети. В обмен на ненужную обувь дают купон на скидку в 500 рублей на покупку новой пары.

Источник: the-village.ru

В феврале к осознанному потреблению пришёл шведский обувной бренд Vagabond: в магазины сети можно принести по две пары обуви и тоже получить скидку.

Автор: Анна
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