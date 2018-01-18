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Ритейлерам хотят запретить возврат нереализованной продукции производителям

Законопроект о запрете возврата нереализованной продукции производителям внесли в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера палаты Ирины Яровой.

Законопроект внесён группой депутатов и сенаторов, входящих в состав федеральной мониторинговой группы «Честная цена»: Ириной Яровой, Эрнестом Валеевым, Аркадием Пономарёвым, Натальей Боевой, Леонидом Огулем, Сергеем Лисовским.

«Возврат нереализованной продукции противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю. Прямой ущерб производителю — это прямой ущерб и покупателю», — отметила она.

По словам зампредседателя Госдумы, торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. Потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране.

«Эти данные получены нами от региональных производителей в ходе мониторинга исполнения закона о торговле, который мы проводили в 75 регионах России», — отметила Яровая.

Также она отметила, что такие убытки приводят либо к разорению, сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента и объёма производства, повышению цены.

«Значит, это прямой ущерб и покупателю, его финансовым интересам и спросу. Поэтому запрет на возврат — это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене», — пояснила вице-спикер.

Запрет на возврат нереализованной продукции поддержали союзы производителей, Минсельхоз, ФАС, Роспотребнадзор. В АКОРТ также согласились с данной позицией, но отметили, что избранный подход и инструментарий дублируют существующие запреты, не создавая конструктивной альтернативы механизму саморегулирования и не привнося что-то действительно востребованное рынком и его участниками.

Автор: Анна
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