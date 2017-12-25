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Ритейлерам позволят продавать лекарства

Минпромторг предложил разрешить торговым организациям реализовывать лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Соответствующий проект федерального закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Свободная реализация лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, &lrm;в торговых организациях позволит повысить уровень их доступности, в том числе безрецептурных жаропонижающих, противопростудных препаратов, средств наружного применения, витаминов, желудочно-кишечных, абсорбирующих препаратов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, это «создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки, что позволит экономить время особенно для занятой части населения», отметил Минпромторг.

«В рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарственных препаратов, реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции в данной отрасли и приведет &lrm;к снижению цен на отдельные категории лекарств», — считают в ведомстве

Для продажи лекарственных препаратов магазинам потребуется получить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Закупать препараты торговые организации будут у тех же поставщиков, что и аптеки. Это позволит избежать увеличения оборота фальсифицированных лекарств, отмечают в Минпромторге.

Росздравнадзор будет следить за соблюдением магазинами условий хранения и реализации лекарств.

«Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Автор: Анна
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