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Ритейлерам прописали карты «Мир»

Продавцы с выручкой более 40 миллионов рублей в год с 1 октября в обязательном порядке должны принимать к оплате карты национальной платежной системы «Мир». Соответствующие положения, вступающие в силу, содержатся в законе «О защите прав потребителей».

Отметим, что закон предполагает исключение из этого правила на тот случай, если торговля ведется в зоне без доступа к интернету.

С 1 июля российские банки обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы «Мир». К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт «Мир» в своих банкоматах и платежных терминалах. Ожидается, что объем эмиссии карт «Мир» по итогам 2017 года составит 16-20 млн штук.

Автор: Анна
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