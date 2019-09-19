Ритейлеры готовятся к росту цен в ответ на инициативу Минприроды ввести полную утилизацию отходов от товаров и упаковки.

57% представителей розничных сетей не готовы к исполнению инициативы Минприроды о вводе полной утилизации отходов товаров и упаковки. Таковы результаты опроса 800 ритейлеров, который провел комитет по торговле «Деловой России». Готовы к этому уже сейчас лишь 1,5%, остальные согласятся с новыми правилами только при поэтапном переходе или наличии льгот.

Так, по оценкам комитета по торговле, бытовая техника подорожает на 13%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, обувь — на 5%, товары для дома — на 4%, а одежда — на 2%.

«Уже давно нет никаких отдельных продавцов и производителей. Эта грань стёрта. Сейчас порядка 20% (а в ряде случаев более 50%) оборота ритейлера — это СТМ. При маржинальности на некоторые категории товаров менее 1% , выжить можно только производя или импортируя товар под собственной торговой маркой. Поэтому РОП касается сферы торговли напрямую. Надо понимать, что каждое прикосновение к товару стоит магазину порядка 30 руб., поэтому инфраструктурные издержки будут весьма ощутимые, много больше, чем думают экоактивисты, декларирующие десятые доли процентов. При очевидной экологической пользе и экономической выгоде, хотелось бы не забывать про то, что сфера торговли — это 18% трудовых ресурсов страны. Разрабатывая стратегии и дорожные карты внедрения расширенной ответственности, целесообразно спрашивать бизнес, а не только экологов», — комментирует председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

«Введение в ближайшее время 100% норматива по переработке отходов от товаров и упаковки приведет к заметному удорожанию стоимости продукции, однако проблему ответственного отношения к утилизации данная мера не решит. Необходим комплексный подход всех звеньев, направленный на создание условий для утилизации и вовлечения потребителя в этот процесс. Только в этом случае бережное отношение к вопросам экологии станет общей ценностью, а не односторонним сбором. Представьте себе бытовую технику. Это габаритный и тяжелый товар с длительным сроком использования. Каждое звено цепочки взаимодействий (погрузка, хранение, логистика) усложняется из-за специфики товара. Сдать условный холодильник, пришедший в негодность, для большинства граждан — это довольно сложное мероприятие, непредвиденная нагрузка, к которой потребитель должен быть подготовлен с информационной точки зрения, и которая должна компенсироваться соответствующим образом. Насколько это смогут компенсировать переработчики — на данный момент неясно. Я считаю, что сейчас инициатива вызывает больше вопросов, поэтому должна сначала обсуждаться с представителями бизнеса, что позволит более полно учесть все риски, и сделает меру более эффективной», — комментирует Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк».