+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Ритейлеры готовятся к росту цен в ответ на инициативу Минприроды

Смотрите в каталоге
СИТИЛИНК
СИТИЛИНК
Компьютеры, комплектующие

Ритейлеры готовятся к росту цен в ответ на инициативу Минприроды ввести полную утилизацию отходов от товаров и упаковки.

57% представителей розничных сетей не готовы к исполнению инициативы Минприроды о вводе полной утилизации отходов товаров и упаковки. Таковы результаты опроса 800 ритейлеров, который провел комитет по торговле «Деловой России». Готовы к этому уже сейчас лишь 1,5%, остальные согласятся с новыми правилами только при поэтапном переходе или наличии льгот.

Так, по оценкам комитета по торговле, бытовая техника подорожает на 13%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, обувь — на 5%, товары для дома — на 4%, а одежда — на 2%.

«Уже давно нет никаких отдельных продавцов и производителей. Эта грань стёрта. Сейчас порядка 20% (а в ряде случаев более 50%) оборота ритейлера — это СТМ. При маржинальности на некоторые категории товаров менее 1% , выжить можно только производя или импортируя товар под собственной торговой маркой. Поэтому РОП касается сферы торговли напрямую. Надо понимать, что каждое прикосновение к товару стоит магазину порядка 30 руб., поэтому инфраструктурные издержки будут весьма ощутимые, много больше, чем думают экоактивисты, декларирующие десятые доли процентов. При очевидной экологической пользе и экономической выгоде, хотелось бы не забывать про то, что сфера торговли — это 18% трудовых ресурсов страны. Разрабатывая стратегии и дорожные карты внедрения расширенной ответственности, целесообразно спрашивать бизнес, а не только экологов», — комментирует председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

«Введение в ближайшее время 100% норматива по переработке отходов от товаров и упаковки приведет к заметному удорожанию стоимости продукции, однако проблему ответственного отношения к утилизации данная мера не решит. Необходим комплексный подход всех звеньев, направленный на создание условий для утилизации и вовлечения потребителя в этот процесс. Только в этом случае бережное отношение к вопросам экологии станет общей ценностью, а не односторонним сбором. Представьте себе бытовую технику. Это габаритный и тяжелый товар с длительным сроком использования. Каждое звено цепочки взаимодействий (погрузка, хранение, логистика) усложняется из-за специфики товара. Сдать условный холодильник, пришедший в негодность, для большинства граждан — это довольно сложное мероприятие, непредвиденная нагрузка, к которой потребитель должен быть подготовлен с информационной точки зрения, и которая должна компенсироваться соответствующим образом. Насколько это смогут компенсировать переработчики — на данный момент неясно. Я считаю, что сейчас инициатива вызывает больше вопросов, поэтому должна сначала обсуждаться с представителями бизнеса, что позволит более полно учесть все риски, и сделает меру более эффективной», — комментирует Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк».

Компании и сервисы: СИТИЛИНК
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

19 сентября / Комментарии
В приложении Суперчек теперь доступна функция scan to go

В приложении Суперчек теперь доступна функция scan to go

В приложении Суперчек, запущенном в июле в режиме бета-теста, начала работать функция самостоятельного сканирования товаров. Протестировать новую функцию можно в более 400 магазинах сети ВкусВилл, которые оснащены терминалами самообслуживания.

далее →

18 сентября / Комментарии
Во сколько жителям разных городов России обошлась подготовка детей к школе

Во сколько жителям разных городов России обошлась подготовка детей к школе

Специалисты Rate&Goods опросили более 40 000 человек, чтобы определить, сколько денег жители разных городов России потратили на то, чтобы подготовить своих детей к новому учебному году.

далее →

18 сентября / Комментарии
«Магнит» открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт

«Магнит» открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт

ПАО «Магнит» объявляет об открытии 21-ого магазина формата «Магнит-Опт». В магазине используется обновленная модель ценообразования, появились новые сервисы для покупателей.

далее →

17 сентября / Комментарии
Ритейл ждёт новые ограничения на продажу алкоголя

Ритейл ждёт новые ограничения на продажу алкоголя

Правительство РФ концептуально поддержало законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции в торговых точках площадью до 20 квадратных метров.

далее →

17 сентября / Комментарии
«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, продолжает расширять ассортимент одежды среднего слоя. В коллекции «Осень-зима 2019/20» будут впервые представлены базовые модели мужских джемперов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!