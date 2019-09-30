Ритейлеры начнут принимать оплату ЖКХ на кассах

Сбербанк осенью планирует начать принимать оплату ЖКХ, сотовой связи, квартплаты, телевидения и интернета на кассах магазинов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.

Сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка. Его запуск запланирован на осень текущего года, хотя допускается перенос на более поздний срок. Услуга будет доступна в удаленных районах страны, где плохо развиты телефонная связь и интернет.

Не у всех жителей таких мест, особенно старшего возраста, есть мобильный телефон, хороший доступ к интернету или необходимый уровень финансовой грамотности, чтобы можно было оплачивать, например, ЖКУ через «Сбербанк Онлайн», пояснила глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Один из собеседников издания отметил, что в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Сервис по приему будет схож с процессом оплаты счетов в банке: кассир возьмет квитанцию об оплате, вобьет всю необходимую информацию, примет платеж и выдаст чек. Другой источник сообщил, что прием платежей будет реализован только в тех торговых точках, которые выдают наличные по картам.

Впервые услугу по снятию наличных на кассах запустили в сентябре 2018 г. Mastercard и «Русский стандарт» в одном магазине «Фасоль» сети Metro Cash&Carry. Сбербанк предоставляет такой сервис в 700 точках, расположенных в отдаленных и малонаселенных территориях 76 регионов.