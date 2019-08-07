Ритейлеры недополучили 174 млн рублей на продажах алкоголя

К такому выводу пришли в комитете по торговле «Деловой России». По оценкам экспертов ежемесячно ритейлеры недополучают более 14,5 млн. рублей дополнительной прибыли в связи с невозможность легальных онлайн-продаж алкоголя. При этом объем теневого рынка алкогольной продукции, реализуемой через Интернет, оценивается от 2,1 до 10 млрд рублей в год, из которых 70% составляют продажи крепкого алкоголя и 30% — вина и пива.

Эксперты посчитали, что за 2018 год в интернет-магазинах продуктов питания было оформлено 5,45 млн. заказов на сумму 22,9 млрд. рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 года количество заказов увеличилось на 49%, сумма онлайн-продаж на 40%. В тоже время количество поисковых запросов на приобретение алкогольной продукции дистанционным способом составило 6,96 млн., а ежемесячное количество запросов превышает 580 тыс.

Соответствующее письмо от «Деловой России» было направлено в Минфин. В нем представители бизнес-сообщества призвали ускорить согласование законопроекта.