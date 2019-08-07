Ритейлеры недополучили 174 млн рублей на продажах алкоголя
К такому выводу пришли в комитете по торговле «Деловой России». По оценкам экспертов ежемесячно ритейлеры недополучают более 14,5 млн. рублей дополнительной прибыли в связи с невозможность легальных онлайн-продаж алкоголя. При этом объем теневого рынка алкогольной продукции, реализуемой через Интернет, оценивается от 2,1 до 10 млрд рублей в год, из которых 70% составляют продажи крепкого алкоголя и 30% — вина и пива.
Эксперты посчитали, что за 2018 год в интернет-магазинах продуктов питания было оформлено 5,45 млн. заказов на сумму 22,9 млрд. рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 года количество заказов увеличилось на 49%, сумма онлайн-продаж на 40%. В тоже время количество поисковых запросов на приобретение алкогольной продукции дистанционным способом составило 6,96 млн., а ежемесячное количество запросов превышает 580 тыс.
Соответствующее письмо от «Деловой России» было направлено в Минфин. В нем представители бизнес-сообщества призвали ускорить согласование законопроекта.
«Являясь одной из самых высокомаржинальных и востребованных категорий товаров, алкогольная продукция могла бы способствовать дальнейшему высокому росту сегмента дистанционных продаж продуктов питания добросовестными предпринимателями. За счет легализации продаж алкогольной продукции, объем фудовой дистанционной торговли может достигнуть 34 млрд руб. в 2021 году. Потенциальная прибыльность продаж алкоголя вкупе с высоким спросом могла бы стать триггером развития интернет-торговли продуктами питания в целом и нивелировать высокие издержки в других категориях», — комментирует председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.