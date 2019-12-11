Ритейлеры оценили последствия маркировки парфюмерной продукции

Введение обязательной маркировки парфюмерной продукции может вызвать повышение цен на духи на 10−15%, заявила 10 декабря президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева, сообщают «Известия». Кроме того, производителям придется дополнительно потратиться на оборудование.

Российские предприятия, которые входят в состав АПП, оценили свои затраты на переоборудование в 100 млн рублей. Также Шокарева отметила, что есть определенные проблемы с маркировкой пробников.

«У нас есть маленькие пробнички, и наши компании торгуют дистанционным способом нашим распространителям. То есть они могут заказать какие-то духи: если человек живет в другом регионе, как ему понюхать эти духи и выбрать то, что ты хочешь приобрести. У них в прайс-листе есть возможность приобрести сначала пробник, а потом уже решить, что тебе подходит. И получается, что эти пробники тоже должны маркироваться», — комментирует Тамара Шокарева.

В середине ноября АПП и Российская парфюмерно-косметическая ассоциация попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева обратить внимание на этот вопрос. Они направили чиновнику письмо с перечислением проблем, которые грозят парфюмерной сфере с введением маркировки в ускоренном режиме и с отсутствием готовых технических решений.

Со 2 декабря в России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке духов, фотокамер и фотовспышек, шин, пневматических покрышек, постельного и кухонного белья, а также кожаной одежды.

На упаковку всех этих товаров теперь будет наноситься двухмерный код в формате Data Matrix с подробной информацией о содержимом — его наименование, производитель, дата, время и место выпуска.