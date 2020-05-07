Ритейлеры одежды задумались об оптимизации торговых площадей

Популярные ритейлеры одежды задумались о возможности не открывать части собственных магазинов в Москве после снятия карантинных мер, сообщает «Коммерсант». Например, такой оптимизацией занялись такие крупные сети как Pull & Bear, «Твое».

Примеру этих сетей могут последовать H&M и Gap, а также Inditex (владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti). Они хотят закрыть наиболее нерентабельные точки в Москве и перевести продажи в более актуальный и популярный сейчас формат онлайн-торговли.

Сеть Gap считает, что этот кризис может оказаться для нее фатальным. Еще до начала пандемии сети удалось сохранить $1,7 млрд, но половина этой суммы уже разошлась на содержание закрытых по всему миру магазинов. В Москве есть около 10 точек этой сети.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс уверена, что кризис 2020 года повлечет сокращение традиционных магазинов в сфере моды в пределах от 35% до 50%. Падение продаж на этом рынке по итогу 20−20 года составит около 35% в денежном выражении.

В минувшем году объем всего российского рынка моды не превышал 2,29 трлн руб., сообщали ранее в FCG. Таким образом, по итогам года объем выручки во всей отрасли может снизиться до 1,48 трлн рублей. При этом вырастут продажи в онлайн-магазинах, но пока, по оценкам экспертов, к переходу на онлайн-покупки готовы только около 15−20%% покупателей.