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Ритейлеры ожидают на 20% больше покупателей в «черную пятницу»

Ритейлеры ожидают, что «черная пятница», которая пройдёт на этой неделе в онлайне, привлечет на 20% больше покупателей, чем годом ранее. Это произойдет за счет новой аудитории: клиентов в возрасте старше 50 лет, которые начали активнее осваивать интернет-покупки, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным АКИТ, максимальные средние скидки на товары в этом году будут на одежду и обувь — 70−80%. В прошлом году они составили 50−60%. Из-за распространения коронавируса отрасль достаточно серьезно пострадала, поэтому магазины охотнее распродают сезонные вещи. Самый скромный дисконт будет действовать на бытовую технику и гаджеты — не более 20% и 5−10% соответственно.

Главная распродажа года будет отличаться большим количеством продавцов за счет массового выхода в онлайн на фоне пандемии — их число вырастет примерно на треть. АКИТ прогнозирует также большой прирост аудитории потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые раньше предпочитали покупки в офлайне. Ожидается, что в распродаже примут участие 60 млн человек.

По прогнозам ассоциации, суммарный объем покупок в дни распродаж составит около 30 млрд рублей. Средний чек покупки в этом году также возрастет — он может превысить 5 тыс. рублей.

За время «черной пятницы» в 2019 году российские онлайн-продажи выросли почти на 30%, до 22,3 млрд рублей. Средний чек составил 4,7 тыс. рублей. Больше всего покупок совершили россияне в возрасте от 25 до 34 лет. А максимальным спросом пользовалась электроника и бытовая техника.

Автор: Анна
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