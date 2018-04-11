Ритейлеры сообщили о возможном росте цен из-за роста курса валют

Непродовольственные ритейлеры готовы повысить цены для потребителей из-за роста курса валют. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Президент финского бренда одежды Finn Flare Ксения Рясова рассказала, что ритейлерам придётся повысить цены к осени, если курс рубля не вернётся на прежние позиции. По словам президента Baon Ильи Ярошенко, рост курса скажется на стоимости зимних коллекций одежды.

Ярошенко уточнил, что цены не будут расти пропорционально курсу: если доллар вырастет на 20%, то для потребителей цена увеличится на 10%. Ещё 10% разделят между собой ритейлеры и поставщики, пояснил он.

Совладелец сети по продаже обуви и аксессуаров «Эконика» Сергей Саркисов считает, что роста цен удастся избежать, если колебания курса не превысят 5-10%. С ним согласился гендиректор компании «Обувь России» Антон Титов.

Титов сообщил, что по итогам 2017 года доля импорта на российском рынке обуви составила 80%. По словам Ярошенко, около 20-25% продукции Baon производится на территории России. В Finn Flare рассказали о 80% импорта: компания в том числе закупает за рубежам ткани и фурнитуры.