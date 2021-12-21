Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» откроет корнеры в супермаркетах «Ленты». Точки формата shop-in-shop могут быть тиражированы в случае успеха до 200-300 магазинов площадью до 100 кв. м. Об этом рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» президент ГК «Рив Гош» Эдгар Шабанов.

По словам Шабанова, первый объект «Рив Гош экспресс» откроется в январе в супермаркете в Ленинградской области, затем корнеры появятся в магазинах «Ленты» в Санкт-Петербурге. В случае успеха пилотные форматы планируется масштабировать, сказал Шабанов. Директор службы непродовольственных товаров «Ленты» Мария Передреева отметила, что сотрудничество с «Рив Гош» даст возможность привлечь дополнительных клиентов и повысить уровень лояльности. Директор по трейд-маркетингу и рекламе «Рив Гош» Анастасия Кухаренко также рассчитывает на привлечение новых покупателей.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова подсчитала, что открытие встроенной в дизайн магазина «Лента» стойки обойдется «Рив Гош» до 1 млн рублей, магазина формата shop-in-shop — не менее 5 млн рублей. По оценке генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, потенциал запуска новых форматов в 200–300 объектах «Ленты» — два года. По словам Болотовой, формат гипермаркетов переживает сложные времена, поэтому их операторы ищут, чем занять часть площадей.

Эксперт отметила, что партнерство с «Рив Гош» позволит «Ленте» расширить ассортимент за счет продукции более высокого ценового сегмента. Однако у двух сетей довольно разное позиционирование, указала Болотова. «Лента» ориентируется на ценовой сегмент «средний минус», а «Рив Гош» — на более высокобюджетную аудиторию, из-за этой разницы формат shop-in-shop может оказаться невостребованным, считает она.

Под управлением «Рив Гош» находятся 250 магазинов косметики и парфюмерии. Контролирующим акционером сети выступает Инна Мейер, жена Августа Мейера — бывшего акционера «Ленты», инвестора «Юлмарта», совладельца сети «Улыбка радуги».